הסרטון החדש שפרסם אוריך ללא קרדיט

סרטון קמפיין שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, עורר סערה ברשתות החברתיות.

גולשים רבים טענו כי אחת הדמויות המופיעות בסרטון מזכירה את גל איזנקוט הי"ד, בנו של גדי איזנקוט שנפל במהלך המלחמה.

בסרטון, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, נראה איזנקוט רץ בזרועות פתוחות לעבר דמות הלובשת חולצה שעליה הכיתוב "אחדות לישראל". רגע לפני החיבוק הוא ממשיך בריצה ומתחבק עם יו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

ברשת מתחו ביקורת על הסרטון וטענו כי מדובר בקמפיין פוגעני. בליכוד דחו את הטענות ומסרו כי אין כל קשר בין הדמות לבין גל איזנקוט, וכינו את הטענות שעלו ברשת "ספין".

בהמשך, על רקע הסערה, פרסם יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, סרטון דומה שבו הוחלפה הדמות בדמות אישה, וכתב: "למען הסר כל ספק".

מבקר הטלוויזיה של "ידיעות אחרונות", עינב שיף, התייחס לסערה וכתב, "לא חושב שאפילו אנשי נתניהו מספיק פסיכופתים כדי לעשות נגטיב עם משהו שדומה לבן הגיבור של איזנקוט, אבל זה בדיוק הסיפור: גל ז"ל פשוט נראה כמו הישראלי המצוי והיפה, ולכן קל לחשוב קודם כל עליו".