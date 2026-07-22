בעוד פחות משבוע, ביום שני, י"ג באב (27.7.26), ייפתחו שערי כנס 'עת לאהוב 6' - ומעל 1,000 מחפשי זוגיות יגיעו למתחם "מרכז מורשת הר הצופים - בית אורות" כדי ללמוד, להכיר ולהתחבר. הכנס בשיתוף פרויקט 252, עמותת ארץ מורשת, בית אורות ומשרד המורשת.

"מדהים לראות את קצב מכירת הכרטיסים השנה", מספר צוריאל גביזון - מנהל פרויקט 252. "הכנס הזה הפך כבר למסורת. חודשים לפני כן כבר שואלים אותנו מתי יתקיים הכנס כדי לשריין את התאריך, אנשים מגיעים מכל רחבי הארץ - ובסוף יש כאן יום אחד, פעם בשנה, שבו אפשר למצוא הזדמנויות רבות כל כך במקום אחד".

ההפקה של הכנס נבנתה במיוחד כדי לייצר חוויה זורמת, נעימה ומפיגת מתחים, הרחק מהמבוכה הרגילה של אירועי פנויים-פנויות. התוכנית כוללת מעל 20 פעילויות שונות בו-זמנית, יחד עם חידושים נוספים:

טכנולוגיית היכרויות בזמן אמת: פיתוח ייחודי של אפליקציית היכרויות חכמה שתושק ותפעל בלייב במהלך הכנס. ראיתם מישהו או מישהי שמוצאים חן בעיניכם ברחבי המתחם? אין צורך לרדוף או להסתכן במבוכה - האפליקציה מאפשרת ליצור קשר ישיר, דיסקרטי ומיידי על בסיס הנוכחות באירוע.

שלושה סבבי ספידייט ענקיים: בהנחייתה המקצועית של אודיה שטריקמן, שיודעת איך לשבור את הקרח ולהפוך את המפגש המהיר לאפקטיבי וקולח.

נבחרת המרצים והמומחים לזוגיות: לאורך כל הכנס יתקיימו סדנאות והרצאות ייעודיות לחסימת חסמים ומציאות זוגיות:

אריה אקרמן בהרצאה קומית: "במקום 'זיווג הגון': הדרך להיות הגון לזיווג".

ד"ר ציפי ריין על שלושת מטעני האנרגיה במסע אל החופה.

משה שרון בסדנה ייחודית להתמודדות עם פחדים לפני ובתוך קשר.

רוניתה אברהמוף-שפירא בסדנת שפת גוף פרקטית.

רחלי הומינר בשיחה מלב אל לא עם אורית איזק.

חיה ממן עם "סליחה על השאלה" - שאלות שפותחות את הראש והלב לזוגיות.

בנוסף, יתקיימו סיורים בני שעה שייצאו במהלך כל הכנס אל מול הנוף המהפנט של ירושלים, דוכני מזון (פודטראקים), ועוד.

במופע המרכזי תתארח "גברת רביע", שתנסה ליצור שידוכים בביצוע חי על הבמה.

לאור המחיר חסר התקדים והביקוש הקשיח לאירועי הקיץ, מספר המקומות ב'בית אורות' מוגבל מטעמי בטיחות ותפוסת קהל. "רוב הכרטיסים כבר נמכרו, כדאי למהר ולא לחכות", מסיים גביזון.

ההרשמה לכנס נפתחה רשמית. לפרטים נוספים, צפייה בלו"ז המלא והבטחת מקומכם בכנס "עת לאהוב 6" במחיר המסובסד (50 ש"ח בלבד) - לרכישת כרטיס >>