אמצע הקיץ. החופש הגדול מזמן לנו אינספור אתגרים חינוכיים, אך נדמה שתשעה באב מציב בפנינו את המשוכה הגבוהה מכולן: כיצד גורמים לילדים ולמתבגרים, השקועים בשגרת הקיץ, בבריכה ובארטיקים, לעצור הכול ולהתאבל על עולם שכה רחוק מהם? כאשר מערכת החינוך הפורמלית אינה בתמונה, האחריות כולה עוברת אלינו - ההורים. זהו רגע המבחן שלנו: האם נסתפק בשאלות טכניות של 'מה מותר ומה אסור', או שנשכיל ליצוק ליום זה משמעות אמיתית?

חינוך הילדים להזדהות עמוקה עם הצום ותכניו דורש מאיתנו היערכות מיוחדת. לעניות דעתי, הצורך נובע משני גורמים שונים. ראשית, תשעה באב (ובעצם, כל שלושת השבועות) חל תמיד בימי החופש הגדול, בימים שבהם לא ניתן לסמוך על מערכת החינוך הרגילה שתיצוק בו משמעות. האחריות החינוכית עוברת באופן מלא אלינו. עלינו לפעול כדי שהבית שלנו ישדר את אווירת הימים ויקרין את האבל על מה שאיננו ואת הצורך לפעול אישית, למען התיקון.

הדבר יכול וצריך לבוא לידי ביטוי בדרכים מגוונות: החל מציורים בנושא, שיציירו הילדים הצעירים וייתלו במקום בולט בבית, ועד ללימוד משותף או דברי תורה עם כלל הילדים, בעיקר ביום התענית עצמו.

הגורם השני הוא הקושי שיש לרבים לגלות כמיהה למקדש ולקורבנות, שאינם לכאורה חסרים להם. דיני טומאה וטהרה ועוד, נדמים כרחוקים מאוד מעולמנו, וקשה לחנך לדבר שאנו בעצמנו לא חשים שהוא חסר.

נוכח אתגר זה, רבים בעשרים השנים האחרונות צופים ביום תשעה באב בסרטים על הגירוש מגוש קטיף. זהו נושא שקל יותר להזדהות עמו; לרוב ההורים יש זיכרונות ממשיים מאותה תקופה ומקום, ולשם הם מנתבים את משמעות הצום. כמובן, עיסוק בחורבן גוש קטיף הוא חשוב. זו הזדמנות לזכור וללמוד על האירוע, וזה מאפשר לנו להזדהות עם מה שאינו תקין בדור שלנו. אך עיסוק זה אינו ממצה את מהותו של תשעה באב, וממילא לא נכון שייהפך לתוכנו המרכזי של היום.

אני מציע כיוון אחר לגמרי, הכולל כמה רעיונות מעשיים. ראשית, להבין שזה אתגר, ושהוא מטיל עלי לחשוב ולפעול כדי להתמודד איתו. שנית, לשקול איך להתחבר למקדש עצמו. לבחור פיוט אחד ולפענחו יחד עם בני הבית? לדון עם המשפחה בדבר השאלה מה יכול לחבר אותי יותר אל בית המקדש וכל שמסביב לו?

שלישית, לאורך השנה כולה עלינו להיזכר בכל ה'יש' הנפלא שזכינו לו בדורנו. אמנם יש כאבים וקשיים, אותם חווינו בשנות המלחמה האחרונה, אך אנו בדור של גאולה, שרואה במו עיניו הישגים בלתי רגילים והצלחות כבירות (גם בשדה הקרב). אך בימי 'בין המצרים' בכלל, ובתשעה באב בפרט, עלינו להקדיש זמן להתבוננות, אישית ומשפחתית, במה שעדיין חסר. אילו תחומים לוקים בחסר וצריכים תיקון כדי לקדם את גאולתנו? מתוך כך: כדאי לשאול את עצמינו, ואת ילדינו - בנוסף לתפילה ולצום, מה עלינו לעשות ביומיום כדי לקדם את גאולתנו?

למותר לציין כי נער או נערה גדולים יותר, יכולים לקחת לתשומת לבם את השאלות הללו, ולראות כיצד הם אישית יוצקים עוד תוכן ליום חשוב זה.

סוף דבר, אולי זו שאלה שראוי לדון עליה עם המשפחה כולה: מהו השלב הבא, הדחוף ביותר, שצריך לתקן כעת כדי להתקדם צעד אחד נוסף אל עבר גאולתנו? מה ביכולתנו לעשות באופן אישי כדי לקדם זאת? עשייה חינוכית זו בתוך הבית פנימה הופכת את ההמתנה הפסיבית לאקטיביות של תקווה, ומעצבת דור שיידע לא רק לייחל לגאולה, אלא גם לפעול למענה. מתוך כך, נזכה בע"ה להתגשמות הבטחת הנביא: "כֹּה אָמַר ה': צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים, וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ" (זכריה ח').

הכותב הוא סמנכ"ל חינוך במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא