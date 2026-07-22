שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו שוהה בלתי חוקי, פלסטיני תושב חברון בן 20, בחשד שביצע מעשים מגונים בשתי קטינות ובאישה נוספת.

האירוע התרחש בזמן שהמתלוננות שהו במים בחוף צ'ארלס קלור בתל אביב.

אתמול בשעות הערב התקבל דיווח במוקד המשטרה על אדם החשוד בביצוע המעשים בחוף. אזרחים שהיו במקום זיהו את התרחשות האירוע והם שהזעיקו את כוחות המשטרה לזירה.

שוטרי התחנה הגיעו במהירות למקום ועצרו את החשוד. במהלך הבדיקה שבוצעה בשטח עלה כי החשוד שוהה בישראל שלא כחוק.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בסיום החקירה הוא נכלא, והיום הוא צפוי להיות מובא לדיון בעניינו בבית המשפט.