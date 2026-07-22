סקר TGI לתקופה שבין יולי 2025 ליוני 2026 מצביע על ירידה בשיעורי החשיפה לעיתונות המודפסת ולהאזנה לרדיו בישראל.

שיעור החשיפה הכולל לעיתונות היומית עומד על 33.5%, לעומת 37.7% בתקופה הקודמת, ואילו שיעור הקריאה של עיתוני סוף השבוע ירד מ-44.4% ל-40.1%.

בתחום הרדיו נרשמה ירידה בשיעור ההאזנה ביום חול, שעמד על 55.6% לעומת 57.3% בתקופה הקודמת.

הנתונים המלאים

בקרב העיתונים היומיים ממשיך "ישראל היום" להוביל עם שיעור חשיפה של 22.0%, לעומת 23.1% בשנה הקודמת. אחריו "ידיעות אחרונות" עם 15.3%, ירידה מ-17.6%. "הארץ" עלה במעט מ-5.1% ל-5.2%, "גלובס" (ימי ב'-ה') עלה מ-3.0% ל-4.4%, "מעריב השבוע" עלה מ-2.2% ל-3.3%, ו"מעריב הבוקר" עלה מ-2.2% ל-3.1%.

גם בעיתוני סוף השבוע מוביל "ישראל היום" עם 24.4%, לעומת 25.2% בשנה שעברה. "ידיעות אחרונות" ירד מ-22.5% ל-18.3%, "הארץ" ירד מ-7.0% ל-5.3%, "מעריב סוף השבוע" ירד מ-5.8% ל-3.9%, "מקור ראשון" ירד מ-5.0% ל-3.7%, "בשבע" ירד מ-6.5% ל-5.9% ו"גלובס" ירד מ-3.3% ל-2.7%.

בגזרת הרדיו מובילה קבוצת תחנות "כאן" עם שיעור האזנה שנתי של 33.2%, ואחריה תחנות גלי צה"ל עם 30.2%, תחנות הרדיו האזורי המשווקות על ידי שפ"א עם 23.9% ותחנות הרדיו האזורי המשווקות על ידי אס מדיה עם 13.1%.

בתחום הרדיו, קבוצת תחנות "כאן" רשמה שיעור האזנה שנתי של 33.2%, לעומת 33.9% בשנה הקודמת. תחנות גלי צה"ל עמדו על 30.2%, ירידה מ-32.6%. תחנות הרדיו האזורי המשווקות על ידי שפ"א עלו מ-23.1% ל-23.9%, ותחנות הרדיו האזורי המשווקות על ידי אס מדיה עלו מ-12.5% ל-13.1%.

מבין התחנות הבודדות, כאן ב' ירדה מ-19.8% ל-19.0%, כאן גימל נותרה ללא שינוי על 13.7%, כאן 88 ירדה מ-9.2% ל-8.8%, גלי צה"ל ירדה מ-17.9% ל-16.5% וגלגלצ ירדה במעט מ-23.7% ל-23.6%.

מנגד, כאן מורשת עלתה מ-4.8% ל-5.2%, רדיוס עלתה מ-5.8% ל-7.1%, רדיו ירושלים עלה מ-2.7% ל-3.7%, רדיו דרום עלה מ-2.6% ל-3.1%, רדיו דרום 101.5FM עלה מ-2.5% ל-2.8%, רדיו קול חי עלה מ-4.6% ל-5.1%, רדיו קול חי מיוזיק עלה מ-5.2% ל-5.5%, רדיו לב המדינה עלה מ-4.5% ל-5.7%, רדיו קול ברמה עלה מ-3.0% ל-4.1%, רדיו קול פליי עלה מ-3.4% ל-4.2% וגלי ישראל עלתה מ-6.4% ל-7.2%.

לצד זאת, רדיו ללא הפסקה ירד מ-8.3% ל-8.0%, רדיו תל אביב ירד מ-3.4% ל-2.9%, רדיו חיפה ירד מ-2.8% ל-2.5%, רדיו "חם אש" ירד מ-2.2% ל-2.1%, רדיו צפון ירד מ-2.9% ל-2.8%, ואילו רדיו קול רגע עלה מ-1.8% ל-1.9%.