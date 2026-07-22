אוניברסיטת תל אביב דורגה במקום הראשון מבין האוניברסיטאות בישראל בדירוג טאיוואן היוקרתי לשנת 2026 (NTU Ranking), הנחשב לאחד המדדים הבינלאומיים המרכזיים להערכת איכות המחקר באוניברסיטאות.

מהנתונים עולה כי האוניברסיטה עלתה שבעה מקומות לעומת השנה שעברה והגיעה למקום ה־206 בעולם.

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דירוג טאיוואן מתמקד במצוינות מחקרית בלבד ואינו כולל מדדים של הוראה או סקרי מוניטין. הוא בוחן את תפוקת המחקר של המוסדות, את השפעת המחקר באמצעות נתוני ציטוטים ואת המצוינות המחקרית על בסיס מדדים ובהם h-index, מספר מאמרים בעשירון העליון של התחום ומספר פרסומים בכתבי עת בעלי השפעה גבוהה.

בדירוג הכללי של האוניברסיטאות בישראל דורגה אוניברסיטת תל אביב ראשונה, ואחריה האוניברסיטה העברית (מקום 263 בעולם), מכון ויצמן למדע (310), הטכניון (382), אוניברסיטת בן־גוריון בנגב (קבוצת המקומות 501-550), אוניברסיטת בר־אילן (801-850) ואוניברסיטת חיפה (851-900).

לצד העלייה בדירוג הכללי, רשמה אוניברסיטת תל אביב הישגים גם בדירוגים לפי תחומי דעת. בתחום הרפואה דורגה האוניברסיטה במקום ה־102 בעולם - הדירוג הגבוה ביותר בישראל, והיא ניצבה במקום הראשון בישראל גם במדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי החברה והחקלאות, בעוד שבתחום ההנדסה דורג הטכניון ראשון בישראל.

דירוג NTU מתפרסם מדי שנה ומבוסס על שלושה רכיבים מרכזיים: תפוקת מחקר (25%), השפעת המחקר באמצעות ציטוטים (35%) ומצוינות מחקרית (40%), הנמדדת באמצעות מגוון מדדים ביבליומטריים מקובלים.