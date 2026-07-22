פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי.

הבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה, המחזיק בסמכויות שר הפנים לעניין זה, ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, לאחר שהשניים הורשעו בין היתר בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.

בקשת המדינה לשלילת האזרחות

בפרקליטות ציינו כי מדובר בבקשה הראשונה המוגשת במסלול הפלילי לפי חוק האזרחות לביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים. בעמדת המדינה נכתב כי, "המעשה בו הורשעו הנאשמים, מצדיק נקיטה בצעד של ביטול אזרחות בהיותו מקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים שחבים האזרחים כלפי המדינה".

על פי הבקשה, השניים עבדו בחברת סלקום והחזיקו בהרשאות גישה נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות שלה. נטען כי פעלו במשך שנים כדי לקדם תוכנית להשבתת מערכות המחשוב והמידע של החברה בזמן מלחמה או מבצע צבאי, במטרה לסייע לארגון חמאס, תוך העברת מידע רגיש על תשתיות התקשורת ומערכות אבטחת המידע של החברה ותכנון החדרת אמצעים שיאפשרו לשבש את רשת התקשורת.

השניים הורשעו על סמך הודאתם בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. בנוסף הורשע ראני עוף גם בעבירות של גילוי החלטה לבגוד ומגע עם סוכן חוץ. בשנת 2024 נגזרו עליו 11 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס, ואילו על שאדי עאידי נגזרו חמש שנים וחצי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס.

בבקשה טענה המדינה כי מעשיהם של השניים מהווים "מעשי בגידה של ממש והפרה בוטה של חובת הנאמנות הבסיסית למדינה", והדגישה כי הפעולות תוכננו להתבצע בזמן מלחמה, מתוך מניע לאומני ואידיאולוגי ובמטרה לסייע לארגוני הטרור הפלסטיניים.

עוד נכתב בבקשה כי ההסדר הקבוע בחוק לביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים נועד בדיוק למקרים מסוג זה, שבהם נותק הקשר הבסיסי בין האזרח למדינה.