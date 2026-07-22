ד”ר חנה קטן בשיחה עם רונית זארוג

מאחורי צו המעצר המנהלי שהוטל בשבוע שעבר על נריה זארוג עומדת, לדבריה של אמו רונית, מציאות משפחתית ארוכה של פשיטות, הריסות ופינויים.

בריאיון לד"ר חנה קטן באולפן ערוץ 7 היא מספרת על בנה, נשוי ואב לחמישה ילדים, שלדבריה הקדיש את חייו להקמת נקודות התיישבות ברחבי יהודה ושומרון - וכעת מרצה שישה חודשי מעצר בית ללא כתב אישום.

"נריה ואשתו שמו להם למטרה ליישב את ארץ ישראל בכל מקום שאפשר", היא אומרת. "הגבעות האלה הן נכס אסטרטגי למדינת ישראל. כל מקום שיש בו גבעה מיושבת - זה מונע פעולות טרור, גניבות ופשיעה". לדבריה, לאורך השנים התגוררה המשפחה בקומי אורי, בגאולת ציון וכיום בתקומה, "ובכל מקום הם חוו פינויים, הריסות, בנייה מחדש וצווי הרחקה".

לדברי זארוג, הקושי המרכזי אינו רק עצם הצו אלא היעדר ההסבר לו. "עד היום, עם כל צווי ההרחקה ומעצרי הבית שהיו לו, אין שום אישום ספציפי. לא הוגש נגדו שום כתב אישום", היא אומרת. "אם הוא כל כך מסוכן, אז למה לא מגישים נגדו כתבי אישום? בכל פעם אומרים שיש חומר חסוי, ואנחנו בכלל לא יודעים מה נטען נגדו".

היא מתארת גם את ההשלכות המעשיות של מעצר הבית על המשפחה. "זה אומר שהוא לא יכול לצאת מהבית, לא יכול לעבוד, אין מקורות פרנסה, ואשתו לא עובדת. זו התמודדות מאוד קשה, במיוחד כשלא מסבירים לך על מה".

בהמשך הריאיון מספרת זארוג על הפינוי האחרון מגבעת תל תלפיות, שלדבריה הסתיים בהריסת בתי המשפחות. "מביאים שופל וטרקטור ופשוט הורסים את הבית עד היסוד. לפעמים גם שופכים אדמה על הבית כדי שלא יוכלו להשתמש במה שנשאר", היא אומרת. לדבריה, "כל החברים באים ובונים מחדש, בסגנון 'חומה ומגדל' של 2026".

לדבריה, במהלך אחד הפינויים נרשם גם עימות אלים. "הגיעו כוחות מג"ב, היה ירי חי וירי של רימוני עשן, ואחד הנערים נפגע בפניו מרימון עשן ועובר עכשיו שיקום מאוד קשה", היא טוענת. "אנחנו עדים לאסקלציה ולהחמרה באלימות כלפי מתיישבים, וזה פשוט מחמיר מיום ליום".

את הרגע שבו נמסר הצו לבנה היא מתקשה לשכוח. "ביום בהיר אחד הגיעו לבית רעולי פנים שחיפשו את נריה", היא מספרת. "הנכדים שלי היו בטראומה קשה. הם חשבו שמדובר במחבלים שעלו מהכפר הסמוך. כשהם מצאו אותו הם הקריאו לו את צו המעצר המנהלי לשישה חודשים, ומאז החיים של המשפחה נעצרו".