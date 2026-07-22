מעצר אחד המבוקשים דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, עצרו אתמול שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי.

בפעילות השתתפו גם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, בהובלת פיקוד המרחב ובסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל.

לפי הודעת המשטרה, כוח המסתערבים נכנס למחנה שועפאט באופן סמוי ובהמשך עבר לפעילות גלויה. הכוחות פשטו במקביל על שני מבנים, איתרו את שני החשודים בבתיהם ועצרו אותם.

לאחר השלמת המבצע יצאו כלל הכוחות מהשטח ללא אירועים חריגים. שני העצורים, תושבי מחנה שועפאט, הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

במשטרה מסרו כי לוחמי משמר הגבול, יחד עם כלל כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור, למעצר מבוקשים ולשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.