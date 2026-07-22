מדינת האי נאורו הודיעה כי תפתח שגרירות בירושלים בחודשים הקרובים. ההחלטה התקבלה לאחר פגישתם של שר החוץ גדעון סער וסגן נשיא נאורו ושר החוץ שלה, ליונל אניגימאה, שנערכה בפיג'י.

בשנת 2019 הודיעה נאורו על הכרתה בירושלים כבירת ישראל, ולאורך השנים נחשבה לתומכת עקבית בישראל בזירה הבינלאומית.

נאורו היא מדינת אי קטנה במיקרונזיה שבדרום האוקיינוס השקט, המשתרעת על שטח של כ-21 קמ"ר ומונה כ-12 אלף תושבים. היא נחשבת למדינת האי העצמאית הקטנה בעולם, ובין המדינות הקטנות ביותר מבחינת שטח ואוכלוסייה. את ישראל מייצג במדינה שגריר שאינו תושב, ואילו את נאורו בישראל מייצג הקונסול הכללי דוד בן בסט.

בשנים האחרונות הביעה נאורו תמיכה בישראל במספר זירות בינלאומיות, ובין היתר הגישה חוות דעת התומכת בישראל בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. היחסים בין המדינות כוללים גם שיתופי פעולה בתחומים שונים, ובישראל רואים במדינה אחת מבעלות הברית הידידותיות ביותר בקרב מדינות איי האוקיינוס השקט.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בירך על ההחלטה ואמר, "אני מברך על הודעתה של נאורו בדבר כוונתה לפתוח שגרירות בירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל. כל מדינה שבוחרת להעמיק את קשריה עם ישראל ולהכיר בירושלים כבירתה מחזקת את מעמדה של העיר בזירה הבינלאומית".

ליאון הוסיף, "אנו מצפים לקבל את נציגי נאורו בירושלים ומאחלים להצלחה בהמשך חיזוק הידידות ושיתוף הפעולה בין המדינות".