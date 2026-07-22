יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, השופט נעם סולברג, פרסם איגרת לקראת תשעה באב לשופטים, ליושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות ולעובדי הוועדה.

באיגרת קרא לשמור על ממלכתיות, מקצועיות, טוהר הבחירות ואמון הציבור בהליך הדמוקרטי.

סולברג כתב כי ערב תשעה באב הוא זמן של זיכרון וחשבון נפש על המחיר ששילם העם היהודי בשל קיטוב, פילוג ושנאת חינם. לצד זאת, הוא התייחס לכוחו של העם לקום מן החורבן, לשוב לארצו ולהקים מדינה יהודית ודמוקרטית המשמשת בית משותף לכל אזרחיה.

האיגרת המלאה

בהתייחסו לדברי נשיא המדינה, כתב סולברג כי מערכת בחירות אינה רק הליך של הכרעה בין דעות ומפלגות, אלא גם מבחן ליכולתה של החברה הישראלית לקיים מחלוקת נוקבת מבלי לפגוע בקשרי השייכות והערבות ההדדית. לדבריו, הבחירות הן גם ביטוי לריבונותם של אזרחי ישראל ולאחריותם המשותפת לעתיד המדינה.

הוא הדגיש כי תפקידה של הוועדה הוא להבטיח שכל קול יישמע, ייספר ויישמר. הוא כתב, "מאחורי כל פתק הצבעה עומד אדם, בעל אמונה, השקפת עולם ותקווה לעתיד. אין קול חשוב יותר ואין קול חשוב פחות. הקול שווה לכל".

סולברג קרא לעובדי הוועדה לפעול ברוח דברי הנביא, "האמת והשלום אהבו". לדבריו, האמת מתבטאת בהקפדה על טוהר הבחירות, מקצועיות, דיוק והגינות, ואילו השלום בא לידי ביטוי ביחס מכבד, ריסון, אחריות ושמירה על אמון הציבור במוסדות הדמוקרטיים.

באיגרת ציין כי התקופה הקרובה תדרוש מאמץ רב, עמידה בלחצים וערנות לניסיונות לפגוע בתקינות ההליך. הוא הבהיר, "איננו משרתים מחנה, מפלגה או עמדה; אנו משרתים את מדינת ישראל ואת כלל אזרחיה".

סולברג הוסיף כי "תשעה באב מלמד אותנו מה עלול להיחרב כאשר המשותף נשכח. תקומת ישראל מלמדת אותנו מה ניתן לבנות כאשר עם מקבל על עצמו אחריות לגורלו".

הוא כתב כי עבודת ועדת הבחירות היא חלק מביסוס מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה המחלוקות מוכרעות בקלפי וקשרי העם נשמרים גם לאחר ההכרעה.