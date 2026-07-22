שנה וחצי לאחר נפילתו של רס"ן אליאב אביטבול ז"ל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 8207 שנפל בקרב בדרום לבנון, ייפתח בספטמבר הקרוב המחזור הראשון של מכינת "שדה אליאב".

המכינה הוקמה ביוזמת משפחתו כדי להגשים את חזונו להקים מכינה קדם־צבאית שתכין צעירים לשירות משמעותי בצה"ל, ללימוד תורה, להתפתחות אישית ולתרומה לקהילה.

במכינה, הפועלת במסגרת מרכז מעשה ומועצת מכינות אופק, ישתתפו כ-30 חניכים שכבר השלימו את הליך ההרשמה. הם מגיעים מכל רחבי הארץ, כאשר רובם בני הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בדרום, ובהם צעירים מבאר שבע, דימונה, יישובי העוטף ויישובי הנגב.

עד לנפילתו הקדיש אביטבול את חייו לחינוך ולעשייה חברתית. לצד שירותו הקרבי גידלו הוא ורעייתו טל בביתם בני נוער שהתמודדו עם קשיים, והוא אף תרם כליה לילדה בת 12 שלא הכיר, בעודו ממשיך לשרת במילואים למרות פטור שקיבל.

בראש המכינה עומד רועי סולימניאן, ששימש במשך קרוב לעשור כאיש חינוך במכינת פדואל והוביל בשנה האחרונה את הקמתה. לדבריו, "המחזור הראשון הוא הרבה יותר מפתיחת מוסד חינוכי. אליאב חלם להקים מקום שיצמיח צעירים בעלי זהות, אחריות ושליחות. לראות היום את החדרים מלאים בעשרות חניכים שמגיעים מתוך רצון לצמוח, לתרום ולהוביל - זו תחושה שהחלום שלו ממשיך לחיות דרכם".

המכינה מציעה מסלול חצי־שנתי המיועד בעיקר לצעירים מהפריפריה, ומאפשר גם למי שאינם יכולים להתחייב לשנת מכינה מלאה להשתלב במסגרת ערכית לפני הגיוס. במהלך התקופה יתנדבו החניכים בקהילה, בחקלאות, במערכת החינוך וביוזמות חברתיות באזור הדרום כחלק מהכשרתם.

פתיחת מכינת "שדה אליאב" מצטרפת להתרחבות מערך המכינות החצי־שנתיות. השנה צפויים ללמוד במכינות אופק יותר מ-2,500 חניכים וחניכות ביותר מ-60 מכינות ברחבי הארץ, ובמועצה ציינו כי נרשמה עלייה של כ-20% במספר הנרשמים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

מנכ"ל מועצת מכינות אופק, יוסי מלכה, אמר, "אנו מברכים על הבחירה להקים מכינה חדשה במודל חצי־שנתי, ובפרט כזו שמחזקת את נוכחותם המשמעותית של יותר ויותר צעירים ערכיים בצפונה ובדרומה של ארץ ישראל. אני מרוגש שיותר ויותר משפחות בוחרות להנציח את יקיריהן בדרך של מכינות קדם־צבאיות, ויש בכך משום ניצחון הרוח על הרוע".