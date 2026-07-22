לקראת תשעה באב פרסמה ישיבת הר הבית את עיקרי ההלכות הנוגעות לעלייה להר הבית ביום הצום.

בישיבה ציינו כי מטרת הפרסום היא לאפשר לכל המבקשים לעלות להר להיערך כראוי ולעלות בטהרה, ביראה ועל פי ההלכה.

במסגרת ההנחיות נכתב כי לצורך העלייה להר הבית מותר לחפוף ולרחוץ במים חמים, וכן לגזוז ציפורניים במידת הצורך כדי להסיר כל לכלוך וחציצה.

עוד צוין כי מי שמתכנן לעלות להר בתשעה באב צריך לרחוץ ולטבול ביום רביעי, ערב תשעה באב.

בואו לקחת חלק במהפכת העלייה להר הבית

עוד הבהירו כי מי שנטמא בליל תשעה באב ומעוניין לעלות להר, ירחץ את עצמו באופן המינימלי הנדרש להסרת לכלוך וחציצה בלבד, ולאחר מכן יטבול.

לצד זאת הודגש כי חובת התענית קודמת לעלייה להר הבית, ולכן אין להקל בדיני הצום, כגון שתיית מים, כדי לאפשר את העלייה.

בהנחיות צוין כי מי שאינו יכול לעלות להר מבלי לשתות - לא ישתה ולא יעלה. עם זאת, נכתב כי אין להימנע מהעלייה מחשש שבעקבות המאמץ ייחלש האדם וייאלץ לשבור את הצום בהמשך, ומותר לעלות לכתחילה גם כאשר קיים חשש כזה.

בואו לקחת חלק במהפכת העלייה להר הבית

בישיבת הר הבית הוסיפו כי במהלך כל שעות העלייה יתקיימו עליות בתדירות גבוהה, וכי תפילות שחרית ומנחה ייערכו בהתאם לצורכי הציבור ולזמני העלייה להר הבית.