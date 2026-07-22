כלל הבחירות לרבני ערים ויישובים נעצרו בשל הבחירות לכנסת, כך אומר בכיר במשרד לשירותי דת בשיחה עם ערוץ 7. בין היתר נעצרו גם הבחירות לרבנות בערים אריאל, גבעת שמואל ורעננה.

כזכור, היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, שירי פוגל, הודיעה לפני מספר ימים במכתב כי לא ניתן לקיים את הבחירות לרבנות העיר רעננה בתקופת הבחירות לכנסת. ההחלטה עשויה לעכב את מינוי רב העיר ולהשפיע על זהות הרב שייבחר בעתיד.

ברעננה היה צפוי להתמודד כמועמד מוביל הרב אביחי קצין, מרבני הציונות הדתית, וההערכה הייתה כי סיכוייו להיבחר בבחירות שתוכננו ל-24 באוגוסט היו גבוהים. בעקבות ההחלטה מגדירים גורמים בציונות הדתית את המהלך כ"מכה קשה", וטוענים כי דחיית הבחירות עלולה לשנות את מאזן הכוחות לאחר הבחירות לכנסת.

לדברי אותם גורמים, אין ודאות שבקדנציה הבאה ניתן יהיה להשלים את המינוי או שייבחר רב ציוני-דתי, במיוחד לנוכח השינויים הפוליטיים האפשריים. הם מציינים כי רעננה נחשבת לאחת הערים המרכזיות שבהן ביקשה הציונות הדתית להשלים את מינוי רב העיר, ובה מתגורר ציבור גדול של דתיים-לאומיים.

עם זאת, הניסיונות שנעשו בימים האחרונים למצוא פתרון משפטי שיאפשר את קיום הבחירות לא הבשילו. כעת, במשרד לשירותי דת ובמערכת הפוליטית מבינים כי הקדמת הבחירות לכנסת הביאה לעצירת כלל הליכי הבחירה לרבני הערים והיישובים, ללא מתווה שיאפשר את המשך ההליך בתקופה הקרובה.

מי שהצטרף לביקורת על הסאגה ברעננה היה ח"כ מתן כהנא, שטען כי הזהיר כבר לפני שבוע מפני הסתמכות על ההבנות בין ש"ס למפלגתו של בצלאל סמוטריץ'. לדבריו, לאחר שמפלגתו של סמוטריץ' איימה שלא לתמוך בחוק הכשרות של ש"ס, פורסם בערוץ 7 כי הושגה הבנה שלפיה הרב אביחי קצין ימונה לרב העיר רעננה.

כהנא כתב כי תמך במהלך משום שהעדיף לראות את הרב אביחי קצין מתמנה לרב העיר, גם אם משמעות הדבר היא שרפורמת הכשרות תידחה לממשלה הבאה. "קיוויתי שהפעם ש"ס לא עובדים על סמוטריץ'. מסתבר שגם הפעם הם עשו עליו סיבוב", כתב.

לדבריו, "סמוטריץ' העביר לש"ס את חוק חלומותיהם, ומה שקיבל בתמורה זה לא גשם", כשהוא רומז לכך שההבנות הנטענות סביב מינוי רב לרעננה לא התממשו.