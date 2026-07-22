חברת ההייטק הישראלית מאנדיי הודיעה היום (רביעי) על תוכנית התייעלות שבמסגרתה תפטר כ-620 עובדים, המהווים כ-20% מכוח האדם שלה.

כ-350 מהמפוטרים צפויים להיות בישראל, רובם ממשרדי החברה בתל אביב.

מדובר באחד מסבבי הפיטורים הגדולים שבוצעו השנה בענף ההייטק הישראלי. המהלך מצטרף לשורת צעדי התייעלות שעליהם הודיעו חברות טכנולוגיה נוספות בתקופה האחרונה.

לפני כשבועיים הודיעה MyHeritage על פיטורי כ-75 עובדים, המהווים כ-15% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. מוקדם יותר, בחודש מאי, הודיעה Wix על קיצוץ של כ-920 עובדים - כ-20% ממצבת כוח האדם שלה.

גם חברת הפינטק Rapyd ביצעה לאחרונה סבב פיטורים נרחב, על רקע המשך מגמת ההתייעלות בענף הטכנולוגיה.