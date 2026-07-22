כ-40 משפחות צעירות, בוגרי ישיבת ההסדר נוף הגליל שהעתיקו את מגוריהן לעיר במהלך החודשים האחרונים, השתתפו במפגש קבלת פנים חגיגי שנערך באולם מועצת העיר נוף הגליל.

במפגש השתתפו בני המשפחות לצד ילדיהם, ובהם גם התושב הצעיר ביותר בקבוצה - ארז וייס בן השבוע בלבד.

את המשפחות קיבלו ראש העיר רונן פלוט, חבר מועצת העיר מנחם גנדל, ראש ישיבת ההסדר הרב דני סגליס ומנהל הישיבה צחי וייס. "מרגש לראות משפחות צעירות שבוחרות לבנות את ביתן דווקא בנוף הגליל", בירך ראש העיר פלוט את המשפחות, "הילדים שממלאים את האולם בשמחה מסמלים את העתיד של העיר. נמשיך ללוות כל משפחה באופן אישי ולהשקיע בחינוך, בדיור, בתשתיות, בתעסוקה ובאיכות החיים, כדי שכל מי שבוחר להשתקע כאן ירגיש שעשה את הבחירה הנכונה. אתם מביאים עמכם ערכים של ציונות, נתינה, שירות ואהבת הארץ, ותהיו שותפים משמעותיים בהמשך צמיחתה של נוף הגליל".

המשפחות שהשתתפו במפגש משתייכות כאמור לקהילת בוגרי ואברכי ישיבת ההסדר בעיר, שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות. רבים מהמצטרפים הם אקדמאים שסיימו לימודי תואר בתחומי החינוך, העבודה הסוציאלית ומקצועות נוספים, וחלקם כבר השתלבו במקומות עבודה ובמערכת החינוך בעיר. "מפגש שכזה ממחיש את הפירות של שיתוף הפעולה בין העיר לישיבת ההסדר", אומר מתנאל בן גיגי, רכז התיישבות עירוני ובוגר מחזור א' בישיבה. "כשהבוגרים בוחרים להשתקע ולהקים כאן משפחות, הם מחזקים את העיר כולה".

ראש הישיבה, הרב דני סגליס: "אנו רואים בהתיישבות בנוף הגליל המשך ישיר של הדרך החינוכית שמובילה הישיבה - שילוב של תורה, אחריות ציבורית, ציונות ומעורבות בקהילה. מרגש לראות את בוגרי הישיבה בוחרים להקים כאן את ביתם, להשתלב בחיי העיר ולתרום מכישוריהם ומרוחם הטובה לחיזוקה ולפיתוחה של הקהילה המקומית. אנו מאחלים לכל אחת מהמשפחות הצלחה רבה בבניין ביתה החדש".

המפגש נחתם באווירה חגיגית בצילום משותף של כלל המשפחות עם הנהלת העיר והישיבה על מרפסת בניין העירייה.