בשעה טובה, עבר בשבוע האחרון החוק המאפשר פתיחת מסלולי לימוד בהפרדה באקדמיה, למוסדות החפצים בכך. התגובה משמאל ליצירת השיויון הפשוט הזה כללה הלם, תדהמה, זעזוע והפגנה בצורת התפטרויות.

את הצעת החוק החשובה הזו יזמה ח"כ לימור סון הר מלך, יו"ר שדולת האישה הדתית והחרדית, והדיונים עליו נערכו בהובלתו של ח"כ צבי סוכות, יו"ר וועדת החינוך של הכנסת. גם אנו, כפורום נשות האברכים בציונות הדתית, יחד עם חברות נוספות בשדולה, עמלנו איתם על קידום החוק, על מנת שהמרחב האקדמי יהיה פתוח גם עבור ציבור גדול שהפרדה עבורו היא חלק טבעי מאורחות החיים.

החוק עורר התנגדות עזה מצד הארגונים המתיימרים להיקרא ארגוני נשים, אף שבהתנהלותם הם פוגעים בנשים שונות מהם ומדירים אותן, וכן מצד חלק מראשי האוניברסיטאות, שמלאים בפחד ממי שחושב אחרת. היום אף התפטרו מחברותם במל"ג חמישה מחבריו, באמירה שהחוק פוגע באקדמיה הישראלית.

חברי המל"ג נוהגים מנהג התנשאות ואדנות, כאילו שעלינו להכיר להם תודה על הסכמתם שנבוא בשערי האקדמיה כדי שיחנכו אותנו איך נכון לחשוב.

אז פרופסורים יקרים, ברוך שפטרנו מהפטרונות. טוב שהבנתם שתם עידן. זאת לא המדינה הפרטית שלכם, היא של כל עם ישראל. אחרי דיקטטורה מחשבתית של עשרות שנים נפתח סוף סוף פתח לליברליזם ופלורליזם אמיתי. יותר שיויון ומענה אמיתי למגזרים שונים בישראל, כולל יהודיות ויהודים שומרי ושומרות הלכה ומסורת, דרוזים, ערבים וגם חילונים שחפצים בכך.

הגיע הזמן שתתרגלו לרעיון ששערי האוניברסיטאות נפתחים לציבורים אחרים לא על מנת שתחנכו אותם בכור היתוך שאבד עליו הכלח להיות כמוכם, אלא כדי שיעשירו את החברה והמדע הישראלי במודל רב-תרבותי, עם כל העושר שלהם, דעותיהם השונות, תפיסות מחשבתיות מקוריות ומגוונות שישראל זקוקה להן כל כך. אל הסגל האקדמי יצטרפו יותר ויותר אקדמאים דתיים וחרדים שלא מקבלים עליהם את משטרת המחשבות שלכם ושל ראשי מחאת קפלן. גם הם יהיו חלק ממקבלי ההחלטות, כשווים. שווים באמת.

עד היום השלטתם באקדמיה תפיסה שהלימודים חייבים להיות מעורבים, שהפרדה משמעה אפליה והדרה. לא משנה שבמקומות שונים בעולם, כולל ארצות הברית ואנגליה הנאורות, ישנם מוסדות אקדמיים שבהם לומדים בהפרדה, סתם כי כך אנשים מעדיפים. הרי אנחנו דוגלים במרחב חופשי, לא?

התפיסה הרדיקלית הזו הגיעה אל קיצה. נמאס לנו שקולנו כנשים מושתק מצד נשים אחרות שמשתמשות בשמנו כשמתאים להן, ופוגעות בנו כשאנחנו מעזות להשמיע קול אחר. ליברליזם מזויף שרואה במי שחושבת אחרת נשים מוסללת, מדוכאת, חשוכה והזויה.

הגיע הקץ לעליונות הזו, שקובעת עבורנו כיצד מתאים וטוב לנו לרכוש השכלה אקדמית. יש ליהדות מה לומר על יחסי גברים ונשים במרחבים השונים, וכיצד נכון לבנות את מערכות היחסים כך שערכי הצניעות והמשפחה יישמרו בצורה הטובה ביותר. עולם הערכים הזה לא מקובל על אבירי האקדמיה, אבל עבור ציבור גדול- דתי וחרדי זהו עולם ערכים שעליו לא מתפשרים, גם במחיר ויתור על הלימודים.

חברי המל"ג שהתפטרו מתפקידם אכן זיהו נכון, משהו חדש מתחיל. משהו סודק את ההגמוניה והאחידות השלטת, שהרשתה לעצמה להתנגד באופן אקטיבי לרפורמה המשפטית וראתה בעצמה אובייקטיבית ומגינת הדמוקרטיה. עכשיו אותה אליטה מרשה לעצמה להתנגד לחוק שרק מאפשר מרחב במקום לצמצם אותו.

פרופסור יופי תירוש, הגדילה לעשות וקראה לחברי המל"ג להתנגד לחוק. האמירה הזו היא צביעות שזועקת לשמים. האם החוק הוא חוק רק בתנאי שהוא מוצא חן בעינייך? הדמוקרטיה נהרסת רק כשמשנים חוקים שאת אוהבת?

כחברת הנהלת שדולת הנשים בישראל, הייתי מצפה ממך לדאוג גם לנשים דתיות כמוני, או חרדיות, שנוכל ללמוד כפי אורחות חיינו, שנוכל לרכוש השכלה אקדמית כולל תארים מתקדמים. הרי אתם רוצים שילוב חרדים, לא? אז כנראה שהכל סיסמאות ריקות. רוצים אותנו, אבל עם הדעות הנכונות, ועם אורח החיים הנכון. חוסר הכבוד וההכלה כלפי נשים שונות מכם הוא פטרונות שדינה לעבור מן העולם.

הגיע הזמן לגור יחד בשותפות באותו בית מתוך כבוד והכרה אמיתית בזכותם של המגזרים השונים במדינה לחיות כאן ולהשפיע על קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות. נכון, יש להיזהר מכפייה אחד על השני, אבל הכפייה עד היום היתה ועוד איך- עלינו.

אז החוק החדש רק מאזן את התמונה, רק דואג שיהיה פה שיויון אמיתי, מרחב בחירה פתוח לכל גבר ואישה באיזו צורה הם רוצים ללמוד בכיתות הלימוד שלהם. אם כך, זהו סדק מבורך בשלטון ההגמוניה. ברוך הבא עידן חדש.

הכותבת היא מנכ"לית פורום "תורתם אומנותן" - נשות האברכים בציונות הדתית