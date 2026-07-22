עבודות חפירה להקמת תעלות המיועדות לתנינים החלו הבוקר (רביעי) בכלא קציעות שבנגב, במסגרת התוכנית שמקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

במשרד לביטחון לאומי אישרו כי החלו עבודות להכשרת התעלות. מלשכת השר בן גביר נמסר: "מי שטבח, מי שאנס, מי שרצח והתנהג כמו חיה - ראוי שחיה כמוהו תשמור עליו".

לפי גורם במועצה האזורית, העבודות מתבצעות בתוך מתחם הכלא, סביב אחד האגפים המיוחדים. לדבריו, מדובר בתעלה באורך של כ-170 מטרים שאינה נראית מחוץ למתחם.

בשיחה עם 'ynet' הוא הוסיף כי בשלב זה "אף אחד לא יודע אם אכן יהיו במקום תנינים, אבל נעשים הכנות".

התכנית להקמת תעלת התנינים צילום: ללא קרדיט

העבודות יוצאות לדרך כשבוע לאחר שהשרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, חתמה על הכרזה המגדירה את תנין היאור כ"חיית בר מטופחת".

ההכרזה, שהתקבלה בעקבות פנייתו של בן גביר, מאפשרת לגופים ביטחוניים, ובהם שירות בתי הסוהר, לקדם פיילוט להחזקת תנינים בשטחם, בכפוף לשמירה על תנאים מתאימים עבור בעלי החיים.

התוכנית מקודמת כחצי שנה לאחר שבן גביר הציע לאמץ מודל של בית כלא המוקף בתנינים סביב מתקן שבו כלואים אסירים ביטחוניים. בשב"ס ביצעו עבודת מטה שכללה בדיקות מקצועיות וסיורים בגני חיות, ובסיומה הגיעו למסקנה כי שימוש בתעלות ובתנינים עשוי להפחית את עלויות האבטחה ולחזק את ההרתעה מפני ניסיונות בריחה.

כדי לאפשר את קידום המיזם נדרש שינוי במעמדו החוקי של תנין היאור, שהיה מוגדר עד כה כחיית בר מוגנת, דבר שמנע את החזקתו מחוץ לגני חיות מורשים. בעקבות ההכרזה החדשה ניתן יהיה לקדם את הפיילוט עבור גופים ביטחוניים מורשים בלבד.