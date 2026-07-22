לאחר הביקור ההיסטורי בשא-נור, אליו הגיע במסוק יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, המשיך הרב דוב ליאור למסע חיזוק ביישובי צפון השומרון.

הביקור נערך לאחר החלמתו של הרב ממחלה וכלל תחנות בחומש, בחוות שובה ישראל ובישיבת חומש.

תחנתו הראשונה הייתה ביישוב חומש המתחדש, שאליו הגיע לראשונה מאז חידוש ההתיישבות במקום. הרב קבע מזוזה בביתה של אחת המשפחות החדשות ביישוב, נפגש עם התושבים וחיזק את רוחם.

משם המשיך הרב לחוות "שובה ישראל", הסמוכה למקום שבו נרצח יהודה שמואל שרמן הי"ד. במהלך הביקור נפגש עם תושבי החווה, ערך תצפית לעבר צפון ומרכז השומרון ובירך את המשפחות המתגוררות במקום.

בהמשך הגיע הרב לישיבת חומש, בראשות הרב אלישמע כהן, והשתתף בסעודת סיום מסכת שערכו תלמידי הישיבה.

מסע הרב ליאור בצפון השומרון רועי חדי

הביקור בצפון השומרון נערך לאחר מעמד מיוחד בשא-נור, שאליו הגיע הרב במסוק האזרחי הראשון שנחת באזור זה מאז ההתנתקות לפני 21 שנה.

בשא-נור בירך הרב את ברכת "מציב גבול אלמנה" ואמר לתושבים: "אתם החלוצים ההולכים לפני המחנה, אתם תהיו הדוגמא החייה שמקום שנחרב - ניישב אותו. עוד נקודת יישוב ועוד נקודת יישוב, לגאול את הארץ. עם ישראל זוכה לחזור וליישב את הארץ. אנחנו צריכים ליישב את ארצנו, עם ישראל מתעורר, אתם משמשים דוגמא לעומק אמונה, אתם האמנתם ונאבקתם וחזרתם בגדול. אני זוכר את ההרס כאן ביום ההרס, אני מודה לה' שזכיתי בחיי לראות את המקום הזה חוזר ופורח, שנזכה לבנות את כל ה-19 ישובים ועוד יותר, זה יבטיח את השלום והביטחון האמיתי. עלו והצליחו".

הביקור מהווה סגירת מעגל היסטורית. ביום הגירוש, על גג מצודת שא-נור, קרע הרב דוב ליאור את חולצתו של יוסי דגן והורה לו לברך "ברוך דיין האמת" על חורבן היישוב. מיד לאחר מכן נשבע דגן: "כל זמן שאנחנו נושמים נעשה הכל כדי לחזור לכאן" - וכל הנוכחים ענו "אמן".

עם המשפחות צילום: רועי חדי

אחרי עליית הישוב שא-נור לקרקע מחדש, הגיע דגן לביתו של הרב ליאור והעניק לו אבן מקורית ממצודת שא-נור, שעליה נחרטו המילים "מציב גבול אלמנה". באותו מפגש הזמין את הרב להגיע למקום ולברך את הברכה לאחר חידוש ההתיישבות. היום התגשמה ההבטחה. הרב ליאור שב לשא-נור יחד עם ראש מועצת שומרון, ובירך "מציב גבול אלמנה".

דגן הודה לרב על הביקור ואמר: "לפני עשרים ואחת שנה, על גג המצודה, אחרי שהרב דוב ליאור עשה לנו קריעה והורה לנו לברך 'ברוך דיין האמת', נשבענו שלא נוותר ושנחזור לשא-נור, כעת אנחנו פונים לקיים את השבועה גם על גנים וכדים בצפון השומרון יהיו פי 30 יותר יהודים ממה שהיו. עם ישראל ינצח. היום, כשהרב מגיע לכאן ומברך 'מציב גבול אלמנה', זו לא רק סגירת מעגל אישית לכולנו כמשפחות, אלא רגע היסטורי לעם ישראל. אנחנו מודים לקב"ה על הזכות לראות את תחילת תיקון העוול של הגירוש. נמשיך בעזרת ה' לבנות, להיאחז ולהפריח את כל צפון השומרון, עד לחזרה מלאה לכל היישובים שנעקרו".

בני גל, מתושבי חומש שפונה מהמקום ושב אליו עם משפחתו לאחר חידוש היישוב, אמר: "הרב ליאור מלווה אותנו בחומש מראשית המאבק ולאורך כל שנות הגשמת החלום וההתמדה. אנחנו מודים לרב ולרבנית על הביקור, החיזוק וחיבוק של המשפחות שעלו אל ההר להתחדשות הישוב. בע"ה מכוחה של התורה והגאולה נוסיף בניין והתפתחות".