המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, אפרת גרינבוים, החליטה להעביר את ההכרעה בתיק התלונה נגד הרב צבי טאו מפרקליטות מחוז ירושלים לפרקליטות מחוז מרכז זאת אף שלא נמצא כי קיים ניגוד עניינים המונע מפרקליטות מחוז ירושלים לקבל החלטה בתיק.

במכתב שנשלח לפונה, שעליו חתום עו"ד פלג ינון מלשכת המשנה לפרקליט המדינה, נכתב כי לאחר בחינת הטענות שהועלו נגד פרקליטות מחוז ירושלים, לא נמצא חשש לניגוד עניינים. עם זאת, צוין כי "למען מראית פני הצדק", ובהסכמת פרקליטת מחוז ירושלים (פלילי), הוחלט שההכרעה בתיק תתקבל בפרקליטות מחוז מרכז.

עוד נמסר כי פרקליטות מחוז מרכז הונחתה להשלים את הטיפול בתיק "בהקדם האפשרי".

על פי פרסום של הכתב המשפטי אבישי גרינצייג, ההחלטה התקבלה בעקבות פנייתה של אחת המתלוננות, נחמה תאנה, שטענה כי פרקליטת מחוז ירושלים, אושרת שהם, מצויה בניגוד עניינים משום שבנה משרת באותו גדוד בצה"ל עם בנה של המתלוננת. לטענתה, נסיבות אלה אינן מאפשרות לפרקליטות מחוז ירושלים להכריע בתיק.

לדברי גרינצייג, גרינבוים דחתה את הטענה לניגוד עניינים וקבעה כי אין מניעה משפטית שפרקליטות מחוז ירושלים תקבל החלטה בתיק, אולם החליטה בכל זאת להעביר את ההכרעה למחוז אחר "למען הנראות".

עוד כתב גרינצייג כי תיק החקירה נגד הרב טאו מתנהל זה זמן רב, וכי לאחרונה אימצה פרקליטת מחוז ירושלים את המלצת הצוות המטפל והחליטה כי יש לסגור את התיק. לטענתו, העברת התיק למחוז אחר משמעותה שהגורם החדש שיטפל בו יידרש ללמוד מחדש את חומרי החקירה בטרם יקבל החלטה.

בסיום הפרסום מתח גרינצייג ביקורת על ההחלטה וכתב כי מדובר ב"עינוי דין", שיוצר עומס נוסף על מערכת התביעה, והוסיף כי לדעתו מדובר ב"הוכחה שקמפיין בפייסבוק והפגנות של עדר 'הפגיעות הטקסיות' מצליח להשפיע על החלטות של המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים".