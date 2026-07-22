יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רון-טל, הבהיר היום (רביעי) כי אין כוונה לסגור את המרחב האווירי של ישראל או לבטל טיסות, גם על רקע ההסלמה הביטחונית והאפשרות להגעת מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים לישראל.

בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב' אמר רון-טל כי הוא תומך במדיניות שעודכנה בימים האחרונים על ידי שרת התחבורה מירי רגב. "אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים", אמר.

רון-טל הוסיף כי רשות שדות התעופה תפעל כדי לשמור על רציפות הפעילות האווירית בתקופת הקיץ. "אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה שכל כך חשובה לציבור הישראלי", אמר, וציין כי נתב"ג כבר הגיע לכ-90 אלף נוסעים ביום, כשהפעילות מתבצעת בתיאום עם מערכת הביטחון.

דבריו של יו"ר הרשות נאמרו יממה לאחר שמנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, הזהיר כי קליטת מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים בנתב"ג עלולה להביא לביטולי טיסות.

לדבריו, "אנחנו עושים הכול כדי להימנע מביטול טיסות. אבל אנחנו לא יכולים להכניס אפילו עוד מתדלק אחד לנתב"ג. אם ייכנס, נתחיל לבטל טיסות. הציבור צריך להיערך לביטולים ולעיכובים".

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי שרת התחבורה מירי רגב הסירה את ההגבלה שהייתה קיימת על נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. עם זאת, נקבע כי מספר המטוסים שישהו בנמל יוגבל בהתאם לסיכומים בין הצדדים, בעוד יתר המטוסים יופנו לבסיסי צה"ל בתיאום עם משרד הביטחון.