כוכבי לחימה מהארץ ומהעולם, המחזיקים יחד בכשני מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, ביקרו בשילה הקדומה במסגרת סיור שערכה מועצת בנימין.

את הביקור הוביל ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, יחד עם ראש הדסק הבינלאומי של המועצה, אליענה פנסטין.

בין המשתתפים היו ג'ון לינקר, לשעבר אלוף ארגון Bellator ואחד מלוחמי ה-MMA המוכרים בעולם, לוחם ה-UFC הישראלי נתן לוי ולוחמים בינלאומיים נוספים ובהם לנדו ואנטה, מקסימוס בז'נוטה, חוסה אלברטו קיניונס, ראדק שטדלר ואחרים.

הלוחמים סיירו באתר, שמעו על משכן שילה ועל ההיסטוריה של המקום, ונחשפו לסיפורו של אחד האתרים המרכזיים בתולדות העם היהודי. במקום המשכן נשאו תפילה להצלחתם ולניצחון בקרבותיהם הקרובים.

אחד הרגעים המיוחדים בביקור נרשם כאשר אחד ממאמני הלוחמים חלץ את נעליו לאות כבוד לקדושת מקום המשכן, התהלך יחף באתר והתפלל במשך דקות ארוכות.

לאחר מכן אמר, "לא האמנתי שארגיש ככה. קשה לי להסביר במילים את התחושה. זו זכות גדולה ללכת במקום שבו התפללה חנה, שבו נולד שמואל ושבו התכנסו שבטי ישראל".

ישראל גנץ אמר כי "זירת התודעה הפכה בשנים האחרונות לאחת מזירות המאבק החשובות ביותר של מדינת ישראל. לצד העמידה שלנו מול אויבינו בשדה הקרב, אנחנו חייבים לעמוד גם מול השקרים, ההסתה והאנטישמיות בזירה הבינלאומית".

לדבריו, "הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להביא אנשים לכאן, שיראו בעיניים את ההיסטוריה, יכירו את האמת ויעבירו אותה הלאה. כל אדם בעל השפעה שמבקר בבנימין הופך לשגריר נוסף של הסיפור ההיסטורי של העם היהודי במדינת ישראל".

צועד יחף בשילה צילום: דוברות בנימין, מוישי ריינר