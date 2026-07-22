בן גביר בעימות במזרח ירושלים: "אני בעל הבית, אזרוק אותך"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ערך אתמול (שלישי), ערב תשעה באב, סיור מקצועי במזרח ירושלים יחד עם סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, מפקד מרחב קדם, המזכיר הביטחוני לשר ניצב סמי מרציאנו ובכירים נוספים.

במהלך הסיור קיבל בן גביר סקירה מקצועית על היערכות המשטרה לקראת תשעה באב, בדגש על אזור העיר העתיקה ומזרח ירושלים.

בפניו הוצגו גם נתוני הפעילות המבצעית, ובהם ירידה בפעילות הטרור במזרח העיר, עלייה בתפיסות אמצעי לחימה, גידול במספר חברי כיתות הכוננות וחיזוק הנוכחות המשטרתית באזור.

בהמשך ביקר השר במתחם המשטרתי החדש המוקם במזרח ירושלים, אשר צפוי לאכלס את מרחב קדם, תחנת שלם ויחידות משטרתיות נוספות.

בן גביר במזרח ירושלים: "יהודים מסתובבים כאן בביטחון, אנחנו בעלי הבית"

במסגרת הרחבת הפעילות נוספו 40 תקני משטרה חדשים ו-40 תקני שיטור עירוני, שנועדו לחזק את פעילות המשטרה ואת המשילות במזרח העיר.

לאחר מכן סייר בן גביר ברחובות, נפגש עם תושבים ובעלי עסקים ושמע מהם על תחושת הביטחון ועל הצרכים המבצעיים להמשך חיזוק האכיפה באזור.

בן גביר אמר, "היו ימים שבהם המשטרה כמעט לא הייתה כאן. היו ימים שיהודים פחדו לעבור כאן. היום המציאות השתנתה - יש יותר נוכחות משטרתית, יותר שקט, יהודים עובדים ומסתובבים כאן בביטחון, ואנחנו בעלי הבית".

לדבריו, "הנתונים מדברים בעד עצמם: ירידה בפח"ע, עלייה בתפיסות אמצעי הלחימה, יותר פעילות יזומה ויותר משילות. ככה זה עובד - כשמגלים נחישות, כוח ותקיפות, האויב מבין את המסר".