אישה בת 34 מאוסטרליה ילדה רביעייה זהה במקרה נדיר ביותר של היריון שבו ביצית מופרית אחת התפצלה לארבעה עוברים.

ארבע הבנות נולדו בניתוח קיסרי בשבוע ה-28 וארבעה ימים בבית החולים המלכותי לנשים בבריסביין.

בבית החולים מסרו כי מדובר ברביעייה מונוזיגוטית - תופעה נדירה במיוחד. ד"ר אלכסה בנדל, מומחית לרפואת האם והעובר שליוותה את ההיריון, העריכה כי הסיכוי למקרה כזה הוא כאחד ל-15 מיליון הריונות, וציינה כי העובדה שכל ארבעת העוברים חלקו שליה אחת היא חריגה במיוחד.

ההיריון הוגדר כבעל סיכון גבוה, והאם, ג'ניטר נאאמואנה, אושפזה כבר בשבוע ה-25 לצורך מעקב צמוד. "אמרנו שאם נצליח להגיע לשבוע ה-28, זה יהיה הישג. העובדה שנולדו ארבע תינוקות בריאות בשבוע ה-28 וארבעה ימים היא מדהימה", אמרה הרופאה.

ארבע התינוקות, שנקראו אמילי, הרייט, קתרין ואלכסה, צפויות להישאר בפגייה. לדברי הצוות הרפואי, מצבן טוב והן מתפתחות בהתאם לציפיות.

לבני הזוג היו ארבעה ילדים נוספים בני שנה עד עשר עוד לפני הלידה. בעקבות התרחבות המשפחה פתחה האם קמפיין גיוס תרומות לרכישת רכב גדול יותר, וכתבה כי הטיפול בארבע תינוקות במקביל מציב בפני המשפחה אתגרים שלא יכלו לצפות מראש.