החקירה המשמעתית נגד עו"ד רואי כחלון התחדשה בשבועות האחרונים, לאחר תקופה ממושכת שבה הייתה מוקפאת. כך דיווח אבישי גרינצייג בערוץ i24.

לפי הדיווח, לפני מספר שבועות מינתה היועצת המשפטית לממשלה את פרקליטת מחוז חיפה, הילה כץ, לתפקיד הפרקליטה המלווה של החקירה, ובעקבות זאת חודשו פעולות החקירה.

בתחילת השבוע מסר עדות ממלא מקום פרקליט המדינה לשעבר, עו"ד דן אלדד, שהיה מנהלו הישיר של כחלון.

החקירה נפתחה בחשד שכחלון ניפח את קורות החיים שלו, זאת לאחר שמונה לפני למעלה משנתיים וחצי בידי ראש הממשלה לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה.

במהלך השנה האחרונה הייתה החקירה מוקפאת, חרף פניות מצד כחלון ומצד הגוף החוקר לקדם את ההליך.

בתגובה מסרה היועצת המשפטית לממשלה כי "לאורך כל התקופה, כך גם בחודשים האחרונים, נעשו פעולות רבות ומשמעותיות לקידום התיק".

עוד נמסר כי מדובר ב"תיק רגיש ומורכב", וכי אחד האתגרים המרכזיים היה איתור תובע מתאים, לאחר שמספר פרקליטים ועורכי דין בכירים שאליהם נעשתה פנייה לא קיבלו על עצמם את הטיפול בתיק.

עוד נמסר כי לאחר שלא התאפשר למנות תובעת חיצונית, אותר פרקליט מתאים בפרקליטות המדינה. לדבריה, מיד לאחר שקיבל את חומרי החקירה ובחן אותם, ביקש השלמות חקירה שאושרו, ובהתאם זומנו עדים נוספים למסירת עדות.