בפתח תוכניתו ברדיו 103FM התייחס אראל סג"ל למשמעותו של תשעה באב ולמחלוקות בחברה הישראלית.

"הערב יחול תשעה באב. התוכנית היא כאילו רגילה, אבל בואו ניקח את זה בתוך הפרספקטיבה שלנו. של עם ב-3,000 שנה של מאבקים בין השבטים", אמר.

בהמשך התייחס למשמעותו של תשעה באב והזכיר את ביקורתו של ברל כצנלסון על תנועת הנוער העובד שיצאה לטיול ביום זה.

"למה הוא כל כך משמעותי? למה ברל כצנלסון כל כך כעס על תנועת הנוער העובד שיצאה לטיול בתשעה באב, באחד הטקסטים המכוננים של אחד מאבות מפלגת העבודה?", תהה.

עוד מתח ביקורת על בעלי עסקים שבחרו לפתוח את עסקיהם בתשעה באב למרות האפשרות שייקנסו. "היום ראיתי שיש אנשים שמתגאים שהם פותחים את בית הקפה שלהם היום ואומרים 'נקבל קנסות ולא אכפת לנו'. זה לא צום דתי, זה צום לאומי".