אחיותיו של יקיר לוי, כוכב ה"אמריקאים" שנפל אתמול (שלישי) אל מותו במיאמי, דוחות את ההערכות שלפיהן אחיהן התאבד וקוראות להימנע מהפצת ספקולציות עד לסיום החקירה.

בריאיון ל-mako אמרו השתיים כי הן בטוחות שלוי לא היה שם קץ לחייו. לדברי לימור לוי, אחיה תכנן לצאת עם חבריו, שכבר המתינו לו בלובי המלון: "לפי מה ששמענו, יקיר תכנן לצאת עם החברים שלו, שחיכו לו בלובי. הוא התארגן, הם התקשרו אליו והוא אמר להם, 'שנייה, אני תכף יורד'. בשנייה הזאת הם שמעו בום והבינו שזה הוא".

האחיות סיפרו כי בשלב זה הן מקבלות מידע מצומצם בלבד ממשטרת מיאמי. לדבריהן, מצלמות האבטחה של המלון נלקחו לבדיקה, הטלפון והתיק של לוי נמצאים בידי החוקרים, והמשפחה ממתינה להתקדמות החקירה.

לימור לוי אמרה כי במשפחה אינם שוללים אפשרויות שונות, אך דוחים את הטענה כי מדובר בהתאבדות. "אני יכולה להגיד לך בוודאות שיקיר לא קפץ והוא לא התאבד. הוא לא היה עושה את זה לילדים שלו", אמרה, והוסיפה כי בני המשפחה מבקשים שלא לפגוע בזכרו באמצעות השערות שאינן מבוססות.

עוד סיפרה כי היא פועלת להבאת גופתו של אחיה לישראל, אך בשל החקירה המתנהלת לא ניתן לקבל את חומרי החקירה. לדבריה, "אני רוצה לראות את כל המצלמות. אני רוצה שיחקרו ויבדקו. אולי עשו לו משהו, אני לא יודעת. אולי מישהו נכנס לחדר. אנחנו חושבים שהוא היה תחת איום בחדר".

לימור ציינה: "הבנו שגם משטרת ישראל נכנסה לתמונה, כי יכול להיות שזה על רקע לאומני".

האחיות סיפרו כי ילדיו של לוי, בני 12, 10 וארבע, עודכנו על מותו. "יקיר היה אבא של כיף", אמרה לימור. "אין יום שהם לא היו עושים דברים יחד. הוא לא החסיר מהם דבר". לדבריהן, גופתו צפויה לצאת ממיאמי ולהגיע לישראל בשעות הבוקר.