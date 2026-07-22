דוח ביצוע המשימות לשנת 2025 מציג את שיעורי הביצוע של משרדי הממשלה ומדרג אותם בהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו.

מהנתונים עולה כי ממוצע הביצוע של כלל משרדי הממשלה עומד על 85%, כאשר שלושה משרדים השלימו 100% מהמשימות שהוטלו עליהם ומשרד נוסף הגיע לשיעור ביצוע של 99%.

בחמשת המקומות הראשונים בדירוג נמצאים משרד התקשורת של שלמה קרעי, שני משרדים בראשות שרים מטעם עוצמה יהודית וכן משרדה של השרה אורית סטרוק. בין המשרדים הבולטים נמצא משרד המורשת בראשות השר עמיחי אליהו, שנמנה עם המשרדים בעלי שיעור הביצוע הגבוה ביותר.

לדברי גורמים במשרד המורשת, השיפור בדירוג מגיע לאחר שבדוח הקודם קיבל המשרד ציון נמוך שלטענתם לא שיקף את פעילותו. במשרד טוענים כי הדבר נבע בעיקר מעיכוב תקציבים מצד משרד האוצר.

לצד המשרדים שהציגו ביצועים גבוהים, הדוח מצביע גם על משרדים שנותרו מאחור. בתחתית דירוג משרדי הממשלה נמצאים משרדי החוץ, השוויון החברתי, האנרגיה ושיתוף הפעולה האזורי, כאשר בתחתית הרשימה מופיע משרד עם שיעור ביצוע של 33% בלבד. הפער בין המשרד המוביל לבין האחרון עומד על 67 נקודות אחוז.

גם ביחידות הסמך נרשמו פערים משמעותיים בביצוע המשימות. בראש הדירוג ניצבות תנופה לצפון, רשות התחרות ורשות השירות הלאומי־אזרחי, ואילו בתחתית הרשימה נמצאות רשות האוכלוסין וההגירה, מטה התכנון הלאומי והנהלת בתי הדין הרבניים.

בהערת הדוח צוין כי קיימים הבדלים בין המשרדים גם במספר המשימות שהוטלו עליהם. כך, בגופים מסוימים, ובהם צה"ל ושב"כ, מספר המשימות קטן יחסית, ולכן יש להביא נתון זה בחשבון בעת השוואת שיעורי הביצוע בין הגופים השונים.