הדר מילר בשיחה עם אמיר נוי

כמעט שלוש שנים לאחר פרוץ המלחמה, אל"מ (במיל') אמיר נוי סבור כי צה"ל עדיין ניצב בפני אתגרים מהותיים בבניין הכוח.

בריאיון להדר מילר אמר כי לצד הישגי הלחימה, קיימים פערים שטרם קיבלו מענה, בעיקר בכל הנוגע להיקף סדר הכוחות ולחיזוק חיל השריון.

נוי, ששירת במשך 14 שנים בחיל השריון ופיקד על פלוגת טנקים במלחמת שלום הגליל, שיתף מניסיונו כמפקד קרבי. לדבריו, במלחמה האחריות על הלוחמים גוברת על כל תחושה אישית, והמשימה המרכזית היא להחזיר את החיילים הביתה בשלום.

הוא תיאר את הלחימה כחוויה שבה אין מקום לרומנטיקה. לדבריו, "מלחמה זה לא דבר רומנטי. יש שם הרבה קטעים שאתה פוחד, שאתה חושש, ובמיוחד כשאתה מוביל חיילים בשדה הקרב, אתה צריך לשמור על כל הפלוגה שלך".

בהתייחסו למצבו הנוכחי של צה"ל אמר נוי כי למרות שנות הלחימה, השינוי הנדרש עדיין לא הושלם. לדבריו, "אני לא חושב שסד"כ הצבא השתנה. לא ראיתי שעובדים כרגע על להגדיל את סד"כ הצבא, אבל זה לא קורה מהיום למחר".

לדבריו, הביקורת שהשמיע האלוף (במיל') יצחק בריק בשנים שלפני המלחמה הייתה מוצדקת, אך לא זכתה להתייחסות מספקת. הוא הזכיר כי בריק התריע מפני פערים במוכנות הצבא, וטען כי אותם פערים באו לידי ביטוי עם פרוץ המלחמה.

"כשאומרים שיש פערים, זאת מכבסת מילים לכשלים", אמר נוי. לדבריו, הכשלים נבעו מתפיסת ביטחון שגויה, שבמסגרתה צומצם הצבא מבלי שניתן מענה מספק לאיומים המתפתחים בזירות השונות.

אחד הנושאים המרכזיים שעליהם הרחיב היה הצורך בהגדלת חיל השריון. לדבריו, במהלך המלחמה נבחנו אפשרויות שונות להרחבת הכוח, אולם בפועל קצב ייצור טנקי המרכבה כמעט שלא השתנה, בעוד הביקוש לכלים מבצעיים והדרכתיים ממשיך לעלות.

נוי, שמוביל פורום הפועל להקמת גדוד הטנקים החרדי הראשון בצה"ל, סיפר כי מתקיים שיתוף פעולה עם גורמי צבא ומערכת הביטחון לקידום המהלך. לדבריו, קיימת התעניינות מצד צעירים חרדים, בין היתר משום ששירות בשריון מאפשר גיוס גם לבעלי פרופיל 72, בשונה ממסלולי לחימה אחרים.

לדבריו, היעד הוא לשלב את גדוד הטנקים במסגרת חטיבת החשמונאים, כך שתיווצר מעטפת חרדית מלאה שתאפשר שירות מותאם לצד יכולת מבצעית. הוא הוסיף כי בצבא כבר ניתנה התחייבות שלפיה בתוך כשנתיים יוקם הגדוד הראשון.

בהמשך הריאיון התייחס נוי גם לשילוב נשים בחיל השריון. הוא הבהיר כי הוא תומך בשילוב נשים בצה"ל, אך סבור כי יש להציב גבולות בהתאם לדרישות הפיזיות של התפקידים השונים.

לדבריו, "אני בעד שילוב נשים בצבא, אבל עד גבול מסוים". הוא הוסיף כי לשיטתו יש לאפשר לנשים להשתלב בכל מקום שבו לא צפויה פגיעה פיזיולוגית משמעותית, אך התנגד לשילובן כלוחמות שריון בשל אופי השירות והעומס המבצעי הכרוך בו.