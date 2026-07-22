לאחר חודשים של ציפיות והדלפות, סמסונג חשפה היום (רביעי) בלונדון את הדור החדש של המכשירים המתקפלים שלה.

במסגרת אירוע Galaxy Unpacked הציגה החברה את סדרת Galaxy Z החדשה, דור חדש של שעוני Galaxy Watch ומשקפי AI הנמצאים בפיתוח משותף עם גוגל, במהלך שממחיש את הרחבת המיקוד שלה ממכשירי סמארטפון אל עולם שלם של מוצרים מבוססי בינה מלאכותית.

האירוע נערך במתחם ההיסטורי Old Billingsgate, ששימש בעבר כשוק דגים והוסב עם השנים למתחם אירועים בינלאומי. הבחירה במקום אינה מקרית: המבנה, ששילב בין עבר להווה, שיקף את המסר המרכזי של האירוע - לקחת צורה מוכרת ולהעניק לה חיים חדשים.

לקראת ההכרזה נצבעה לונדון בצבעי המותג של סמסונג. סרטוני פרסום הוקרנו במסכי ענק בפיקדילי סירקוס ובמתחם Outernet, ואוטובוסים דו-קומתיים נשאו את הכיתוב "A New Shape Unfolds", כחלק מקמפיין שנועד לרמוז על השינוי המשמעותי בסדרת המתקפלים החדשה.

כוכב האירוע היה ללא ספק Galaxy Z Fold8, שנחשב לשדרוג המשמעותי ביותר של סדרת Fold בשנים האחרונות. המכשיר זכה לעיצוב רחב יותר עם יחס מסך חדש, שנועד להפוך את השימוש במסך החיצוני לטבעי ונוח יותר, ובמקביל להעניק חוויית עבודה וצפייה רחבה יותר כאשר המכשיר פתוח.

בסמסונג הציגו גם את טכנולוגיית Flex Titanium, המשלבת רכיבי טיטניום במבנה התצוגה. לדברי החברה, הטכנולוגיה החדשה מפחיתה את סימן הקיפול במסך, משפרת את עמידות המכשיר ומאפשרת לשמור על מבנה דק יותר, מבלי להתפשר על חוזקו.

בתוך המכשיר משולב מעבד הדגל החדש של קוואלקום, לצד יכולות בינה מלאכותית המבוססות על Gemini של גוגל. השילוב מאפשר ביצוע משימות מורכבות יותר, עבודה במסך מפוצל, יצירת תכנים וסיוע חכם במגוון פעולות ישירות מהמכשיר.

לצד ה-Fold8 הציגה סמסונג גם את Galaxy Z Fold8 Ultra, גרסת פרימיום הכוללת מסך גדול יותר, מערך צילום מתקדם ושדרוגים נוספים למשתמשים הכבדים. בכך מרחיבה החברה את משפחת המתקפלים שלה ומציעה לראשונה מגוון רחב יותר של דגמים באותה סדרה.

החברה חשפה גם דור חדש של Galaxy Watch, עם יכולות AI לניתוח שינה, אימונים ומדדי בריאות בזמן אמת. בנוסף סיפקה הצצה למשקפי AI שהיא מפתחת בשיתוף גוגל, שנועדו לאפשר שימוש בשירותי בינה מלאכותית גם ללא שליפת הסמארטפון מהכיס.

מחירו ההתחלתי של Galaxy Z Fold8 יעמוד על 1,899 דולר, בעוד שגרסת Galaxy Z Fold8 Ultra תימכר החל מ-2,099 דולר. באמצעות סדרת המוצרים החדשה מבקשת סמסונג לחזק את מעמדה בשוק המתקפלים, ובמקביל להרחיב את האקוסיסטם שלה סביב בינה מלאכותית ומכשירים מחוברים.