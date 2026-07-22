הממשלה השיבה היום (רביעי) לעתירות בבג"ץ העוסקות בהקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר וביקשה מהשופטים שלא להתערב בנושא.

במכתב מפרטים נציגי הממשלה את השתלשלות הליכי החקיקה בכנסת, ומסבירים כי על אף שב-6 ביולי אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי הטבח לא עלה בידי הכנסת להשלים את הקריאה השנייה והשלישית בטרם היציאה לפגרת הבחירות.

הממשלה מבהירה כי מדובר ברצף נסיבות שנוצר בשל אילוצי לוח הזמנים של המשכן, אך מדגישים כי יש כוונה להחיל על הצעת החוק דין רציפות בכנסת הבאה ולהשלים את תהליך החקיקה סמוך לאחר כינונה.

לצד הפירוט החקיקתי, מציגה המדינה עמדה נחרצת בנוגע להתערבות שיפוטית בעת הזו, בטענה כי אופן חקירת האירועים מצוי בלב מחלוקת פוליטית יסודית בין הסיעות המתמודדות בבחירות.

בנסיבות אלו נטען כי לא ראוי שבית המשפט יכריע בסוגיה או יתערב בה, תוך ציטוט מתוך פסיקת עבר לפיו "ראוי גם בית המשפט שינהג באיפוק ובריסון. מדובר בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, ועל בית המשפט לבחון היטב את ההשלכות האפשריות של פסיקתו על הלכי רוח בציבור".

לסיכום, חוזרים המשיבים על טענותיהם המקוריות וקובעים כי יש לדחות את העתירות באופן מהותי, ללא קשר לתקופת הבחירות הנוכחית.