הרב צרויה קובע מזוזה צילום: באדיבות הישיבה

ישיבת עטרת ירושלים, הידועה בשם עטרת כהנים, נכנסה היום למבנה חדש השייך להקדש תורת חיים הכללית.

ראש הישיבה, הרב אבישי צרויה, סיפר לערוץ 7 כי מדובר בחזרה למבנה ההיסטורי לאחר 90 שנה, בעקבות זכיית ההקדש במאבק משפטי על הבניין ששטחו כ־400 מ"ר.

ישיבת תורת חיים הכללית הוקמה לפני כ־140 שנה על ידי הרבנים וינוגרד ושכנה בלב הרובע היהודי המתחדש. הוא סיפר כי בשנת תרצ"ו נאלצו אנשי הישיבה לעזוב את המבנה בתקופת המרד הערבי הגדול בעקבות הפרעות.

עוד סיפר הרב צרויה כי בני משפחת שולמן, מצאצאי הרב שולמן, חתנו של הרב וינוגרד, העידו שבני המשפחה נאלצו להתחפש לנשים ערביות ולברוח דרך החלונות כדי להינצל. "היום הזה, יום רביעי, ערב תשעה באב, החליטו לחזור לכאן מראש מורם, בגאווה יהודית גדולה, להיכנס אל ההקדש הזה".

לדברי הרב צרויה, המבנה יהווה חלק משמעותי מקמפוס הישיבה ויכלול בית מדרש נוסף שבו "יתגדלו תלמידי חכמים ויפיצו את תורת ירושלים לכל מחוזות הארץ והעולם".

עוד הוסיף כי ביום הכניסה למבנה "נתקיימה בנו נבואת הנביא זכריה, שהימים האלה של הצומות יהפכו לששון ולשמחה", וציין כי זכו להיכנס למבנה שבו למדו בעבר תלמידי חכמים ובהם הרב צבי יהודה, הרב אריה לוין והרב צבי פסח פרנק. "כותלי בית המדרש של הישיבה ספוגים ומלאים בתורתה של ירושלים, וזכינו ביום הזה לעוד חלק של ההקדש של הרב וינוגרד, לגדל ולמלא אותו בתורה לתפארת ירושלים ולתפארת עם ישראל".