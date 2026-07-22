בישיבת ההסדר רמת גן התקיים השבוע כנס "והערב נא: ירחי כלה - למדנות, הלכה, אמונה", בנושא חורבן ובניין בית המקדש בימינו, בנוכחות מאות משתתפים וביניהם רבנים, צוות הישיבה, תלמידים ובוגרים.

בישיבה החליטו לסיים את השנה בעוצמה מיוחדת של תורה ולהזמין את הציבור הרחב להצטרף ליומיים של לימוד עם גדולי הרבנים בציונות הדתית בשילוב מיוחד בין סוגי הלימוד השונים.

בין המשתתפים: תא"ל הרב אייל קרים הרב הראשי לצה"ל, הרב דרור טוויל רב העיר שדרות, הרב ציון לוז דיין בבית הדין הגדול וראש ישיבת "תפארת ישראל", הרב מיכה הלוי רב העיר פתח תקווה וראש ישיבת "עטרת נחמיה", הרב יעקב אריאל נשיא ישיבת רמת גן ורב העיר לשעבר, הרב זלמן ברוך מלמד ראש ישיבת בית אל, הרב עמי שטרנברג ראש ישיבת הר המור, ראשי הישיבה הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגאזי ועוד.

אחד הרגעים שריגשו במיוחד את מארגני הכנס היה המגוון הרחב של המשתתפים והמאמץ שהשקיעו כדי לקחת בו חלק.

בישיבה מציינים כי משתתף אחד יצא מרמת הגולן כבר בארבע לפנות בוקר, כדי להספיק להתפלל תפילת שחרית עם תלמידי הישיבה ולהצטרף לסדרי הלימוד. לצד זאת, בלטו גם עשרות בני נוער שבחרו להקדיש יומיים מחופשת הקיץ שלהם ללימוד תורה, ובהם קבוצה של כעשרים נערים שהגיעה במיוחד מבאר שבע. "המראות הללו ביטאו יותר מכל את הצימאון הגדול ללימוד תורה ואת הרצון של הציבור לקחת חלק בעיסוק בסוגיות של חורבן, גאולה ובניין מתוך בית המדרש", ציינו בישיבה.

הרב אלגאזי, יוזם ימי הלימוד אמר בהתרגשות: "חז"ל אמרו שהחורבן בא עלינו 'על עזבם את תורתי', אנחנו הראנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא עוזבים אלא מגבירים יותר ויותר והציבור הגיע בהמוניו, זו פשוט התרגשות עצומה, זכינו לפני תשעה באב לתורה של רבים בצורה מופלאה. התפעלתי מאוד על השותפות וההיענות של הציבור הרחב להגיע מכל קצות הארץ, ממש כפשוטו. פעם שאל אותי יהודי 'מאיפה יש כוחות לאנשים לרומם ולהתאהב בתורה?' אמרתי לו שיש ויטמין חדש - ויטמין וי. צריך לקחת אותו כמה פעמים ביום וזה עובד. זהו ה'וי' של 'והערב נא'. אם אתה לומד טוב 'והערב נא', יש לך את אהבת התורה".

הרב אריאל התייחס במהלך הכנס למשמעותם הרוחנית של ימי בין המצרים ואמר: "אנחנו רגילים לראות בחורבן רק את השבר והכאב, אבל חז"ל מלמדים אותנו שכבר מתוך החורבן עצמו מתחיל גם תהליך הבניין. אותה אש שהחלה בתשעה באב והמשיכה בעשירי אינה רק אש של חורבן, אלא גם תחילתה של אש הגאולה, שעליה נאמר: 'ואני אהיה לה חומת אש סביב'. אשרינו שזכינו להתכנס בימים הללו ולהוסיף תורה, אמונה וקדושה. בעזרת ה', מתוך הלימוד וההתחזקות המשותפת נזכה כולנו להיות שותפים בבניינו המחודש של עם ישראל ובבניין בית המקדש".

סגן מנהל הישיבה, אהרון סעדון: "זכינו בישיבת רמת גן לסיים שנה לא באווירת 'אס"ק' אלא מתוך עוצמות של תורה יחד עם הציבור כולו. הכל על בסיס כוחות מהישיבה, של תלמידים וצוות שהתגייסו בחפץ לב ובשמחה לארח את הציבור הגדול שהגיע והכל במאור פנים כמו שאנחנו אוהבים".