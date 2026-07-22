לקראת צום תשעה באב הפיצה הרבנות הצבאית פסק הלכה למשרתים בצה"ל.

בפסק ההלכה, שנוסח ע"י ענף ההלכה, ומתחשב בצרכים הצבאיים של הלוחמים שנמצאים בלבנון ובכלל הגזרות, נכתב כי השמירה על הכשירות המבצעית קודמת לחובת הצום, ומחייבת את הכוחות הלוחמים ואת המערך תומך הלחימה בשטח לאכול ולשתות כרגיל כדי למנוע פגיעה במשימות או סכנת חיים.

ההנחיה הדרמטית מופיעה בקובץ ההנחיות ההלכתי-מבצעי "הלכה כסדרה" שהופץ לחיילי צה"ל ולמפקדיו לקראת ימי "בין המצרים" וצומות י"ז בתמוז ותשעה באב.

על פי הרבנות הצבאית, האיסור לצום חל באופן גורף על כל חייל המצוי בפעילות או בכוננות, ללא קשר למידת רצונו להחמיר: "חיילים העוסקים בלחימה או בפעילות מבצעית (בט"ש), וכן חיילים הנמצאים בכוננות ועלולים להיות מוזעקים מיידית לפעילות - אינם מתענים כלל, ומחויבים לאכול ולשתות כדי לשמור על כשירותם המבצעית".

ברבנות הצבאית מדגישים כי חובה זו אינה רק ללוחמים, אלא חלה על כלל המערך התומך, שמאפשר את הרציפות התפקודית של הצבא: "דין זה חל גם על תומכי לחימה (כגון מכונאים, מפעילי כטמ"ם וכדומה) הנדרשים למאמץ לצורך המוכנות המבצעית".

כמו כן, ברבנות הצבאית מדגישים כי במצבים אלו אין לנסות ולצמצם את האכילה באופן שיפגע באנרגיה הנדרשת לחייל, ואין כל צורך באכילה מדודה או מופחתת ב"בשיעורין": "חייל שאינו מתענה בגלל נסיבות אלו, או חייל חולה שאינו יכול להתענות - אוכל ושתה כדרכו, ואינו צריך לאכול 'לשיעורין' ואף אינו צריך להצניע את אכילתו".

עם זאת, פסק ההלכה מבהיר כי במידה והשתנו הנסיבות והפעילות המבצעית הגיעה לסיומה במהלך היום, על החייל לשוב למתכונת הצום: "חייל שהחל לאכול מחמת צורך מבצעי, ונפסק הצורך המבצעי במהלך היום - ימשיך לצום בשארית היום".