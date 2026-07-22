יוסף חדאד בחוות גלעד: "מי ששורף את האדמה - מוכיח שהיא לא שלו" ללא

פעיל ההסברה יוסף חדאד, הגיע לביקור חיזוק ותמיכה ביישוב חוות גלעד שבשומרון, בעקבות שריפת הענק שפקדה את המקום בשבת האחרונה והותירה הרס נרחב.

במהלך השריפה, שהתפשטה במהירות בחסות תנאי מזג אוויר קיצוניים ורוחות עזות, נשרפו כליל עשרות בתים ו-13 עסקים מקומיים. כתוצאה מהאסון, 84 ילדים נותרו ללא קורת גג, והתושבים ספגו נזקים שנאמדים במיליוני שקלים.

בסיורו בין הריסות הבתים, התייחס חדאד שהתקבל בחום על ידי התושבים לתיעודים המראים כיצד שני שוטרים מהרשות הפלסטינית השליכו בדל סיגריה שהוביל לדליקה, והאשים כי מדובר בהצתה מכוונת:

"שני שוטרים מהרשות הפלסטינית תועדו כשהם משליכים בדל ביום הכי חם, עם הרוחות הכי חזקות שיש. הם עשו את זה בכוונה תחילה, ושאף אחד לא יספר לי שטויות - הם בחיים לא היו עושים דבר כזה ליד הכפר שלהם. טוענים שהאדמות האלה שלהם? מי שורף את האדמות שלו? מי ששורף את האדמה - מוכיח שהיא לא שלו", אמר.

חדאד הדגיש את תרומתם הלאומית של תושבי חוות גלעד, המונה כ-100 משפחות, אשר מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר צברו יחד מעל 23,000 ימי שירות מילואים. כעת, רבים מאותם אזרחים ומשרתי מילואים מצאו את עצמם ללא בית וללא מקור פרנסה.

בסיום ביקורו, חתם חדאד במסר נחרץ לאויבי ישראל. "יש לי מסר אחד לאויבים שלנו: אני מבטיח לכם, יבנו פה יותר חזק, יותר יפה ויותר מרשים. מה שתשרפו - נבנה פי שניים, פי שלוש ופי ארבע".