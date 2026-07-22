חקירת הרצח בדירת ה-Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. המשטרה פרסמה פנייה חריגה לציבור בבקשת סיוע לאיתורו של אביאור ששון, צעיר בן 17 תושב הבירה.

ששון מבוקש בשל חשד מרכזי למעורבות בגרימת מותו של המנוח בניהו רזי לפני כבועיים. על פי דיווחי המשטרה, החשוד נראה נמלט מזירת הפשע בעת שלבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים.

במקביל למצוד, בית המשפט העניק צו להארכת מעצרן בשבעה ימים נוספים של שלוש החשודות המעורבות בפרשה.

בין העצורות בולטת החיילת אגם צרפי, בת 19, המסומנת על ידי חוקרי היחידה כחשודה המרכזית בפרשת הרצח בדירה השכורה.

במסגרת כיווני החקירה שנבדקים כעת, במשטרה גובר החשד כי מדובר באירוע שתוכנן מראש בקפידה. המעקב המשטרתי מתמקד בבירור חלקה המדויק של צרפי בשרשרת ההתרחשויות שהובילו למותו של רזי.

כחלק מהממצאים, נבדקת הסברה כי צרפי יצרה קשר עם גורמים בעלי רקע פלילי בעקבות טענות שהעלתה על אלימות מצידו של רזי כלפיה, ולאחר מכן הגיעה לזירה. בהתייחסותם לאופי ההגעה לזירה ציינו במשטרה: "התוקפים פגשו את בת הזוג וחברתה כשהם מצוידים בסכינים, אלות ופטיש שניצלים".