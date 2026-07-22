לראשונה בתחום האוטומציה הביתית בישראל, הוענק אישור הלכתי-טכנולוגי מלא לסדרת מוצרי "בית חכם" ו"חשמל חכם" של חברת 'ניסקו חשמל'.

האישור הוענק על ידי המכון המדעי טכנולוגי להלכה, בראשות הרב אברהם משה הלפרין, לאחר תהליך בדיקה מקיף שנועד להתאים את הטכנולוגיה המתקדמת להנחיות ההלכה בימי שבת ומועד.

מתן האישור יצא לפועל לאחר סדרת פגישות עבודה בין צוותי ההנדסה של 'ניסקו', בהובלת מנהל תחום בית חכם בחברה, קובי שקד, לבין רבני ומהנדסי המכון.

במסגרת המהלך, נבחנו מקרוב הרכיבים האלקטרוניים במערכות במטרה למנוע הפעלת חיישנים, סגירת מעגלים או שינויי זרם אסורים במהלך השבת.

בשיא התהליך נערך סיור מקצועי במפעלי החברה ובמעבדות הפיתוח שלה, בהשתתפות מנכ"ל ניסקו, אייל סייר, וראשי המכון. במהלך הסיור נבחנו המנגנונים בפועל ואושרו ההתאמות הנדרשות.

המהלך מוגדר כפריצת דרך עבור ציבור שומרי המצוות, שכן הוא מאפשר לראשונה לשלב מערכות אוטומציה וניהול חכם של הבית באופן מותאם ומאושר הלכתית.