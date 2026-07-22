מערכת הביטחון מגיבה למסע ההסתה הבינלאומי בשבועות האחרונים, במסגרתו נטען כי כוחות צה"ל פועלים באופן ממוקד ומכוון נגד אנשי ספורט וספורטאים פלסטינים ברצועת עזה.

הערב (רביעי) חושף צה"ל שורה של שחקנים פעילים, מאמנים ושופטים - אשר הוצגו בזירה הבינלאומית כאזרחים תמימים, אך בפועל שימשו מחבלים ופעילים בארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי וחוסלו במהלך ימי הלחימה.

על פי הממצאים המודיעיניים, מדובר בדפוס פעולה מוכר של ניסיון להסוות את זהותם של פעילים בארגוני הטרור.

"המאמץ הנוכחי להצגת צה"ל כמי שתוקף אנשי ספורט מצטרף לשורת קמפיינים שקריים דומים שליוו את ימי המלחמה, שבהם נטען כי חוסלו עיתונאים, עובדי ארגוני סיוע ובעלי מקצועות אזרחיים נוספים, תוך הסתרה מכוונת של שיוכם הפעיל לפעילות הטרור וניסיון לטעון כי הפגיעה בהם נבעה ממשלח ידם האזרחי", אמרו בצה"ל והוסיפו נמשיך לפעול לחשיפת מקרים מסוג אלו במטרה להציג את העובדות במלואן ולהפריך טענות שאינן משקפות את המציאות."

בין השמות שנחשפו על ידי המודיעין הישראלי נמנה מוחמד ברכאת, שחקן כדורגל שהיה במקביל מחבל בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ואף לקח חלק בטבח בשבעה באוקטובר. לצידו נחשף מחמוד כמאל מוחמד עלי אלריפי, שחקן כדורגל ששימש כמפקד פלוגה במערך האווירי של הזרוע הצבאית בחמאס. כדורגלן ומאמן נוסף, מוחמד מנצור, כיהן כסגן מפקד גדוד נוציראת בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף גם הוא בטבח.

ברשימת המחבלים שחוסלו מופיעים גם אחמד מוחמד חסן אבו אלעטא, שחקן כדורגל שהיה מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי; עבדאללה ריאד עבדאללה ח'טאב, כדורגלן שפעל כמחבל במערך הנ"ט של הג'יהאד האסלאמי; ומחמד סאמי מחמד ח'טאב, מי שהחזיק בתואר שופט בינלאומי מטעם ארגון פיפ"א אך שימש במקביל כמחבל בארגון הג'יהאד האסלאמי במחנות המרכז.

כמו כן, נחשפו עלי מחמוד אחמד אלכרד, שחקן ומאמן כדורגל ששימש כמפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי באזור רפיח; מחמד עמאד עטא חסונה, שחקן כדורגל ומחבל בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר; טארק זיאד חוסיין אלהור, שחקן כדורגל ופעיל בזרוע הצבאית של חמאס; ומחמד זיאד חוסיין אלהור, שחקן כדורגל ששימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס באזור נוציראת.

את הרשימה חותמים מחמוד אוסאמה אלג'זאר, שחקן כדורגל שפעל כלוחם בשורות הג'יהאד האסלאמי, ומוחמד נידאל מוחמד אלחוואג'רי, שחקן כדורגל שכיהן כמפקד לוחם בזרוע הצבאית של חמאס במרחב נוציראת.