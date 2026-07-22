מבחן פומבי מסכם על דפי הגמרא שנלמדו במהלך השנה החולפת נערך השבוע לתלמידי כולל "אוצרות התורה" - מסגרת תורנית מיוחדת לנערים מיוחדים של ארגון "אהל שרה" בבני ברק.

את המבחן ניהל מגיד השיעור הרב יוסף אייגר, ובמהלכו השיבו התלמידים על שאלות מקיפות בסוגיות הגמרא. במעמד השתתף רב העיר בני ברק, הרב יצחק אייזיק לנדא, שבחן את התלמידים והעניק לכל אחד מהם תעודה אישית בחתימת ידו.

בדברים שנשא במקום ציין הרב לנדא את חשיבות בקיאותם של התלמידים בחומר הנלמד.

בתום המבחן וחלוקת התעודות, סייר הרב לנדא בסניף מסירת הדואר המקומי, המופעל על ידי תלמידי הכולל כחלק מתוכנית לשילוב תעסוקתי ועצמאות בקהילה.

מנהלת רשת "אהל שרה", מלכה ויינברג, ציינה כי המעמד משקף את פעילות הארגון להנגשת לימוד התורה ולמתן כלים תעסוקתיים למשתקמים.