שריפת הענק שפרצה בשבת האחרונה בחוות גלעד הותירה אחריה הרס נרחב ובין מי שספגו את הנזקים הקשים נמצאת נמצאת משפחתה של תמר כהן, תושבת המקום מזה כעשרים שנה, מבעלי "צמרת מרכז העץ".

בריאיון לערוץ 7 היא מתארת את התחושות הקשות, ימים ספורים לאחר השריפה, בעקבות המראות שנגלים לעיניה. "כל יום קמים בבוקר וצריף שוב פעם מחדש לקחת את הנשימה הראשונה של היום, להרגיש את האבן שמתיישבת על הלב חזק. לפתוח את החלון ולראות את הנוף הירוק והפורח, שהפך לשחור ומפוחם".

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לדבריה "אנחנו עדיין מעכלים סדר גודל של הסיטואציה כי היא כל כך רחבה. אני גרה בחווה כמעט 20 שנה, ממש מהמשפחות הראשונות כאן, והיה לנו עסק מאוד גדול ויש לנו פה משפחה וחברים טובים שנשרפו להם הבתים והעסקים. באמת לא נשאר בחוויה שלי כמעט כלום, חוץ מלהחזיק חזק באמונה שהיא גדולה מעל ומעבר לכל טעם ודעת, וזה נותן לנו כוח להמשיך. זה והחיבוק העצום של עם ישראל".

כהן מספרת על העסק שהיה בבת עיניהם של בעלה ואחיו ונשרף כליל. "לפני ארבע שנים בעלי יהודה ואחיו יהוידע חלמו לפתוח מקום שיהיה מרכז לסחר בעץ עם מפעל וחנות טכנית מאוד גדולה. הייתה הזדמנות חד פעמית לאחר שמחסן עץ גדול ומוכר שפעל בקדומים נסגר והם קפצו עליה והחליטו לקחת את המחסן ולהעביר אותו לחווה. זה היה מעשה גדול של אמונה עם השקעה עצומה שכולה נעשתה בעשר אצבעות. מדובר במחסן ששוויו נאמד ב-12 מיליון שקלים. קצת היה קשה לי עם העובדה שאמרו שמדובר ב'עצים ואבנים'. זה הרבה מעבר לכך. חוות גלעד, הבתים והעסקים כאן, הם לב פועם ומלא חיים. כל המשפחה הייתה מעורבת בצמרת כולל הילדים. זה מקום שהיה הלב שלנו ופשוט נשרף עד היסוד. לא נשאר ממנו דבר".

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המבט של תמר כהן מופנה קדימה. "אנחנו בציפייה לגאולה. כשחווים כזה אירוע, בסדר גודל כל כך חריף וכל כך קיצוני, אנחנו יודעים שמשהו קורה. בורא עולם נותן לנו את הזכות הכואבת הזאת שירגישו דרכנו, מהו חורבן הבית. אנחנו מצפים לעליית קומה ולפריחה במישורים שהם הרבה הרבה יותר גבוהים מכל מה שדמיינו עד היום וברמה קצת יותר מציאותית.

התפילה, התקווה והרצון הם להקים את 'צמרת' מחדש על רגליים, להיות מקום שימשיך להיות אבן שואבת לכל עם ישראל - אפילו הרבה יותר ממה שהיה עד היום. מקום שייתן שירות ועבודה עברית שזה הערכים שחרטנו על הדגל שלנו מתחילת ההקמה של העסק".

היא מרגישה עטופה מאוד באהבה של עם ישראל כולו. "קבוצות הוואטסאפ מתפוצצות, רוחשות וגועשות. הפלאפון קורס מכמות הפניות והאהבה של עם ישראל. אנחנו פשוט רוצים להודות לכולם על התמיכה המטורפת. הרימו עבורנו קמפיין במסירות ענקית וכל כך הרבה אנשים לוקחים בו חלק כשכל שקל הוא משמעותי עבורנו. בדיוק בשבוע שעבר שמעתי את בעלי מדבר עם אחיו על הבעיות של הביטוח. לא הסכימו לבטח את העסק בגלל שהוא עוסק בעץ וממוקם בהתיישבות הצעירה שסופגת הצתות רבות. אף אחד לא האמין שזה מה שיקרה. ואז חשבנו 'מה נעשה בלי הביטוח?'. אחותי תפסה אותי ואמרה לי 'תמר, הביטוח הכי טוב זה עם ישראל'. אנחנו מרגישים את זה במלוא העוצמה אנחנו גם אומרים תודה ומבקשים להמשיך ולשתף ולקחת יעדים ולהפיץ לעוד מעגלים שטרם נחשפנו עליהם כדי שנוכל לחזור ולבנות כאן".

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