כ-9 חודשים לאחר ששוחרר משבי חמאס ברצועת עזה, הגיע הבוקר (רביעי) שורד השבי בר קופרשטיין לאתר ההנצחה לזכר נרצחי פסטיבל "הנובה" בחניון רעים.

בתיעוד שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו מתוך הסיור, נראה קופרשטיין כשהוא מניח תפילין, קורא "קריאת שמע" במקום ממנו נחטף, ואף כותב אות בספר תורה מיוחד שהובא לאתר.

בבוקר השבעה באוקטובר עבד קופרשטיין כסגן קצין הביטחון במסיבת הנובה. כשהחלה מתקפת הטרור, בחר שלא למלט את עצמו אלא חזר שוב ושוב אל תופת האש באמצעות רכב ריינג'ר כדי לחלץ פצועים ולהעניק להם טיפול מציל חיים. במהלך אחד החילוחים אף סייע לטיפול במבלים שנפגעו בטרם נחטף לרצועה.

במהלך תקופת שביו, יזמה אמו, ג'ולי, את פרויקט "תפילין לכל חטוף", במסגרתו הושאלו התפילין האישיות שלו לאלפי צעירים בארץ ובעולם כזכות לשובו.

לאחר שחרורו שיתף קופרשטיין כי התפילה הייתה עבורו מקור כוח מרכזי בשבי: "כשהייתי שומע את השובים מתפללים, הבנתי שאם הם מתפללים - אני חייב להתפלל ולהתחזק עוד יותר". עם חזרתו אף יזם אירוע הנחת תפילין המוני בכיכר החטופים.

ביקורו של קופרשטיין ברעים מגיע ימים ספורים לאחר ששיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בהתרגשות לקראת מעברו לדירה חדשה ועל רצונו "להתחיל מאפס".

לאחר שביקש סיוע בציוד וריהוט בסיסי לדירתו החדשה, הוצף באלפי פניות מהציבור הרחב שנרתם לסייע לו.

"אני לא מצליח לעמוד בקצב ההודעות, זה מרגש אותי עד דמעות לראות איך כולם רוצים לעזור", כתב קופרשטיין בתגובה לחיבוק החם שקיבל.