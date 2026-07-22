גבר כבן 37 נפצע היום (רביעי) באורח בינוני כתוצאה מאירוע אלימות ברחוב טרומפלדור בבני ברק.

הנפגע, שסבל מפציעות חודרות בגופו, פונה לבית החולים שיבא בתל השומר.

צוותי הרפואה של 'איחוד הצלה' שהגיעו במהירות למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בזירה, אשר כלל עצירת דימומים וחבישות מורכבות.

בהמשך, פונה הנפגע על ידי אמבולנס של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.

חובשי יחידת 'כוח הצלה' של איחוד הצלה, לייזר מרגלית, מיכאל צורי ויהודה הילדסהיים, שהיו הראשונים להגיש סיוע בזירה, מסרו: "כשהגענו למקום מצאנו את הגבר כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו בעקבות אירוע האלימות.

"הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וחבישות, ולאחר שמצבו יוצב הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר".