אשר בנימין וייס, הנאשם בפרשת הריגול החמורה מבני ברק, עתר לבית המשפט העליון בבקשה לחייב את שירות בתי הסוהר (שב"ס) לשנות את תנאי החזקתו במעצר.

על פי דיווח בגלי צה"ל, וייס קובל על כך שבמשך 22 חודשים נמנעים ממנו ביקורי משפחה, וכן על האיסור שהוטל עליו לרכוש וללקט עיתונים.

בעתירתו ציין וייס כי קריאת עיתונים היא "הדבר היחיד שיש לו לעשות" במעצרו, ודרש לאפשר לו זכות זו לצד חידוש ביקורי קרוביו.

זו אינה העתירה הראשונה שמשגורת מטעמו של וייס לאחרונה. רק לפני כשבועיים פנה לבג"ץ בטענה כי הוא ואסירים נוספים חווים יחס פוגעני והתעללות מצד סוהרים.

בין היתר טען בעתירתו הקודמת כי כוחות שב"ס משליכים לעברם רימוני הלם גם בהיעדר הפרות סדר, ואף טען למקרי אלימות, איזוק כפוי, הדרישה לכרוע על הברכיים ואיומים בנשק מטווח קצר.

בעקבות עתירה זו, קבע בג"ץ כי הנושא יידון בבית המשפט המחוזי.