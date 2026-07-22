נתניהו במסר לתשעה באב רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב (רביעי) לאזרחי ישראל בהצהרה לקראת תחילת צום תשעה באב.

"אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים. בערב תשעה באב אנחנו זוכרים את חורבן הבית. אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של השנאות והחרמות בתוכנו", פתח ראש הממשלה.

הוא סקר את האירועים וההתמודדויות בשנים האחרונות, והדגיש את ערך הערבות ההדדית והרעות שנרשמו בקרב הציבור והלוחמים בשטח. "בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. איחדנו כוחות, לחמנו כאריות ויחד הצלנו את מדינת ישראל. הראנו לעולם שעם ישראל הוא עם אמיץ, עם צבא אמיץ, דור של גיבורים. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים".

לצד הציון של ההישגים, התייחס נתניהו למשימות שעוד נותרו ולמציאות הביטחונית והפוליטית המורכבת. הוא הבהיר כי "אף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל נימי נפשי שנוכל להם." על רקע זה הצהיר ראש הממשלה על יעדיו הפוליטיים והחברתיים להמשך: "כראש ממשלת ישראל אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו".

בנוסף, עמד נתניהו על האווירה המתוחה המאפיינת תקופות בחירות והדגיש את אמונו בחוסן החברתי של אזרחי המדינה: "אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה, אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה. איך אני יודע? כי ראיתי אתכם בשעת מבחן. כי אני פוגש את הלוחמים הגיבורים שלנו. כי ראיתי את עם ישראל על כל חלקיו במלוא תפארתו, עם שמושיט יד איש לרעהו".

את דבריו חתם בקריאה לאחדות. "הלקח הגדול: בשנאת חינם נחרבנו, באהבת ישראל קמנו. יחד, בעזרת השם, נבטיח את נצח ישראל".