במפלגת הליכוד מתקיימות התייעצויות באשר לאופן ניצול משבצות השריון ברשימה לכנסת, כאשר אחד השמות הבולטים שנבחנים הוא אלי אוחנה, לשעבר כוכב בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל, אשר מוכר בשנים האחרונות כאיש תקשורת המזוהה עם המחנה הימני.

בחדשות 12 דווח כי גורמים בליכוד מנהלים גישושים סביב אפשרות זו ומעוניינים להציע לו מקום גבוה ברשימת המפלגה לכנסת הבאה.

אוחנה מסר בתגובה: "אין לי למה להתייחס - כל עוד לא נעשתה פנייה רשמית".

בניסיונו הקודם של אוחנה להשתלב בזירה הפוליטית לפני כ-11 שנים, הוכרז שריונו ברשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט, צעד שגרר סערה ציבורית רחבה, וגרם לביטול המהלך.

במקביל לכך, מסתמן כי מהלך שריונה של טליק גואילי, אמו של רני גואילי ז"ל שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה, לא ימומש בסופו של דבר.

בעוד שבשלבים מוקדמים נדונה האפשרות להעמיד לרשות בנימין נתניהו מכסה של שמונה שריונים, ההערכות כעת הן כי מספר המשבצות בפועל יהיה מצומצם בהרבה.

בין השריונים המובטחים נמצא מקומו של גדעון סער מסיעת תקווה חדשה, לצד שתי משבצות נוספות השמורות עבור בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, זאת מכיוון שנתניהו עדיין שואף להוביל לריצה משותפת של השניים. משבצת מדוברת נוספת מיועדת לאתי עטיה, המקורבת ליושב ראש מרכז הליכוד. מצב זה מותיר בידי נתניהו ארבעה שריונים פנויים בלבד.