נשיא המדינה יצחק הרצוג ערך הערב (רביעי) ביקור בבסיס האימונים החטיבתי מכבים של חטיבת החשמונאים.

במסגרת המפגש, ציין הנשיא את ערב תשעה באב והשתתף יחד עם חיילי החטיבה בקריאת מגילת איכה.

במהלך שהותו בבסיס, הוצגה בפני נשיא המדינה סקירה מקיפה על אודות משימות החטיבה בשגרה ובחירום מפי מפקדה, אלוף-משנה שמר רביב.

בהמשך התקיימה שיחה בין הרצוג ללוחמים, שבה שמע מהם על שירותם הצבאי ועל האתגרים השונים עמם הם מתמודדים. הנשיא ביקש להביע את הערכתו ומסר להם תודה על פועלם, מסירותם ומחויבותם להגנת המדינה.

"זו זכות עצומה בשבילי להיות כאן איתכם - לוחמי חטיבת החשמונאים. אני מאוד מתרגש לראות אתכם כאן, אנחנו הרי יודעים שהבית חרב פעמיים בשל שנאת חינם, ומה שאנחנו עושים פה זאת אהבת חינם, אהבת הארץ ואהבת העם. זאת זכות עצומה ללמוד תורה, ולהמשיך בשרשרת הדורות. לימוד התורה הגן על עם ישראל, ולימוד התורה זהו ערך עצום של עם ישראל.

במקביל, אנחנו נאלצים משחר קיומנו להגן על עצמנו, לעטות מדים ולהילחם כנגד כל אויבינו. והשילוב המופלא הזה של שירות בצבא ההגנה לישראל, תוך שמירת אורח החיים החרדי, הוא הישג עצום של צה"ל והישג עצום אישי של כל אחד ואחד מכם", סיכם הנשיא.