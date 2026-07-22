ג'ואל רובין, שכיהן כמנהל קשרי הקהילה היהודית מטעם הסנאטור ברני סנדרס במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות ב-2020, ניתק פומבית את הקשר עם מעסיקו לשעבר והטיח בו כי קידם מועמדים שהרטוריקה והעמדות שלהם מעודדות אנטישמיות.

בריאיון ל"Jewish Insider" אמר רובין כי "סנדרס קידם את המועמדים העוינים ביותר לישראל, האנטישמים ביותר, שאנחנו רואים בדורנו".

הוא ציין כי בעבר סבר שסנדרס יוכל לחבר בין ערכים פרוגרסיביים לבין תמיכה בקהילה היהודית. אולם, לדבריו, הסנאטור אימץ מועמדים שחצו את הקו מביקורת על מדיניות ממשלת ישראל אל רטוריקה שמקדמת עלילות דם אנטישמיות ועוינות כלפי יהודים. כל זאת, דווקא בתקופה שבה האנטישמיות בארצות הברית ובעולם כולו נמצאת בעלייה.

סנדרס טען לאורך השנים כי טענותיו נגד ישראל אין קשורות לאנטישמיות בשל העובדה שהוא עצמו יהודי. הביקורת של רובין מדגישה את העמקת הפילוג וההקצנה במפלגה הדמוקרטית לקראת בחירות אמצע הקדנציה.