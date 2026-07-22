הופעתו של הראפר הפורטוריקני Hades66 במיורקה, ספרד, הסתיימה בפתאומיות לאחר שכוס זכוכית הושלכה מהקהל ופגעה בראשו במהלך הביצוע. האמן עצר מיד את ההופעה, ירד מהבמה כשהוא נסער, והמופע לא חודש.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים את רגע הפגיעה ואת תגובתו המיידית של הראפר, שעזב את הבמה זמן קצר לאחר האירוע. לפי הדיווחים, למרות הפגיעה בראשו הוא לא נפצע באורח קשה.

בזמן האירוע התפתח גם עימות בין חלק מהנוכחים בקהל, מה שהוביל להתערבות כוחות המשטרה והאבטחה. על פי דיווחי המשטרה המקומית, אדם אחד נעצר בחשד לתקיפה במהלך הקטטה, אולם עד כה לא אותר האדם שהשליך את הכוס לעבר הזמר, והאמן עצמו טרם הגיש תלונה בנושא.

האירוע גרם להפסקת ההופעה ולעזיבתם של מאות הצופים שהגיעו למקום.