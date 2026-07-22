עם כניסתו של צום תשעה באב, פקדו רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו שליט"א, יחד עם שר המורשת עמיחי אליהו וראש המועצה יוסי דגן, את היישוב חוות גלעד שבשומרון.

הביקור נערך ימים אחדים בלבד לאחר אסון השריפה הכבד שפקד את המקום במהלך יום השבת האחרון. השניים לקחו חלק במעמד קריאת מגילת איכה ואמירת קינות בלב היישוב, לצד התושבים המקומיים.

תקווה בצל השריפה: הרב שמואל אליהו לאחר קריאת מגילה איכה בחוות גלעד

במהלך שהותם במקום נפגשו השניים עם בני המשפחות שבתיהן ורכושן נפגעו בדליקה, שמעו את עדויותיהם ועמדו מקרוב על היקף הנזקים במתחם.

בט' באב כולם שותפים בבניית חוות גלעד >>>

בדברים שנשא בפני המשתתפים אמר הרב שמואל אליהו: "אומר הקב"ה שאתה רואה סנה בוער כמו המקדש שנחרב באש דע לך עמו אנכי בצרה. גם בגאולה יש התמודדויות לא פשוטות כי בכל פעם שעם ישראל נגאל יש כאלו שרוצים להפריע היישוב הזה כולו מסמל את הגאולה, המסירות נפש הגדולה לבנות את המקום אנחנו כולנו מרגישים שמהשרפה הזו יצא יישוב גדול. יהי רצון שמתוך הכאב הזה נצמח לגאולה שלמה".

השר אליהו הוסיף "חוות גלעד הוכיחה לאורך השנים שהיא בנויה מאנשים של אמונה, מסירות ועוצמה. גם מהשריפה הקשה הזאת היישוב לא ייחלש, הוא רק יתחזק, יתעצם וימשיך לצמוח. זו התשובה האמיתית לכל מי שמבקש לשבור את רוח ההתיישבות".

במהלך השיחות עמם, גוללו התושבים את שארע ברגעים הראשונים לפרוץ האש בשבת. על פי עדויותיהם, הם הקפידו שלא לבצע פעולות שיש בהן חילול שבת עבור הצלת ציוד ורכוש בלבד. בהתאם לפסיקת ההלכה, פעולות הכיבוי וההצלה התמקדו אך ורק במצבים שבהם נשקפה סכנה ממשית לחיי אדם ולבטיחותם. המקומיים ציינו כי חרף הנזק הכלכלי הכבד שנגרם לרכושם, השמירה על קדושת השבת נותרה בראש סדר העדיפויות גם ברגעים המורכבים ביותר.

ראש המועצה שיתף בתחושותיו ואמר: "המשפחה כאן, תוך כדי שהבית שלהם נשרף, הם אמרו לי - אנחנו מבטיחים לך שנבנה בית יותר גדול. הסתכלתי והבית בוער, פה הבנתי, עם אנשים כמו אנשי חוות גלעד, אף אחד לא יכול לנצח את העם שלנו". דגן חתם את דבריו והוסיף: "אנחנו נשוב להגדיל את היישוב הזה עוד יותר".