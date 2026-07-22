מוחקים את זכר הצורר. תחנת משטרה חדשה נפתחה בבית הולדתו של הצורר הנאצי אדולף היטלר בעיירה בראונאו אם אין באוסטריה.

תחנת המשטרה נפתחה לאחר שנים של דיונים כיצד ניתן למנוע מהמקום להמשיך ולהיות מקום עלייה לרגל עבור ניאו נאצים ופשיסטים, שנהגו לפקוד את המקום בעיר ביום הולדתו של היטלר. חלקם אף נהגו להצטלם במועל יד על רקע בית הולדתו של היטלר.

הצורר הנאצי נולד בתאריך 20 באפריל 1889 בדירה במרכז בראונאו אם אין ובילה שם את השבועות הראשונים לחייו. כעת הוסב הבניין לתחנת משטרה בו ישרתו בעיקר שוטרים מהיחידה למאבק בסחר בסמים.

עלות הקמת תחנת המשטרה הסתכמה בסכום של 20 מיליון יורו. שר הפנים האוסטרי, גרהארד קרנר, אמר בטקס פתיחת תחנת המשטרה כי "זהו פרק חדש שבו הבניין יהיה מקום של דמוקרטיה, שלטון חוק וביטחון. יחד עם זאת, הזיכרון לא ייעלם".

במהלך השנים האחרונות התנהלו דיונים רבים בנוגע לעתידו של הבניין. אחד הרעיונות שנשקלו היה להפוך אותו למוזיאון על הרוע של הנאצים, אך החשש כי המוזיאון ימשוך אליו ניאו נאצים ופשיסטים.

ועדת מומחים שהוקמה במטרה להחליט על עתיד הבניין המליצה להשתמש בבניין ל"שימוש חברתי או צדקה, או למטרות רשמיות או מנהליות". על מנת למנוע מחסידיו של הצורר הנאצי להפוך את המקום לעלייה לרגל, סוכנות הידיעות APA דיווחה שאפילו פסולת הבניין מהשיפוץ הושלכה במקום סודי כדי למנוע ממנו להפוך למקום התכנסות עבור מעריציו של היטלר.